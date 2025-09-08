У Житомирі завершили розслідування резонансної справи щодо лікарки-невролога, яка систематично вимагала хабарі за прискорення оформлення інвалідності. Обвинувальний акт уже передано до суду. Слідство проводили працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Національної поліції, інформує Завтра.UA.

“Тарифи” на інвалідність: до 600 доларів за “прискорення”

За інформацією правоохоронців, після ліквідації Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) ця лікарка фактично стала ключовою фігурою у процесі встановлення інвалідності. З березня 2025 року вона систематично вимагала гроші від пацієнтів, які зверталися для оформлення групи. За свої “послуги” медикиня брала до 600 доларів США з людини, обіцяючи прискорити бюрократичні процедури. Цікаво, що більшість пацієнтів справді мали серйозні захворювання, які давали право на оформлення інвалідності.

Викриття та нові деталі: з’явилися свідки

Злочинну схему викрили в липні 2025 року, коли лікарці вже оголосили підозру в іншій справі. Тоді правоохоронці досліджували її можливу причетність до виготовлення фіктивних медичних документів та незаконного оформлення інвалідності для чоловіків призовного віку.

Після того, як інформація про цей скандал потрапила в ЗМІ, до ДБР звернулося кілька свідків. Їхні показання підтвердили корупційні дії в медичному закладі та, зокрема, з боку згаданої лікарки. Наразі обвинувачена вже не бере участі у процесах присвоєння груп інвалідності.

Обвинувачення та можливе покарання

Лікарку обвинувачують за статтею 368, частина 3 Кримінального кодексу України, що передбачає отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Санкція цієї статті може призвести до 10 років позбавлення волі.

Крім того, під час розслідування була викрита і медсестра, яка допомагала в цій схемі, передаючи гроші від пацієнтів. Її обвинувачують у пособництві. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Нагадаймо, раніше стало відомо про чорний ринок в армії: офіцер з Закарпаття продавав відпустки та переведення.