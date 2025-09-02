На Закарпатті до суду направлено обвинувальний акт щодо заступника командира батальйону з психологічної підтримки. Працівники ДБР завершили розслідування, яке виявило, що військовий посадовець організував системну корупційну схему, вимагаючи гроші зі своїх підлеглих за вирішення різноманітних службових питань, інформує Завтра.UA.

За даними слідства, офіцер організував справжню корупційну схему, використовуючи своє службове становище. Він вимагав неправомірну вигоду за найрізноманітніші послуги, від оформлення відпусток до приховування дисциплінарних порушень.

“Прейскурант” корупціонера: від відпустки до уникнення бойових дій

Розміри хабарів залежали від “послуги” та фінансових можливостей військовослужбовців. Суми коливалися від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів США.

Зокрема, за гроші фігурант обіцяв:

Не повідомляти про самовільне залишення частини.

Сприяти переведенню до тилових підрозділів.

Допомагати уникати відряджень у зону бойових дій.

Одного разу заступник командира запропонував солдату, який самовільно покинув частину, за 1 тисячу доларів США перевестися на тилову посаду.

Затримання та наслідки: до 10 років в’язниці

Правоохоронці затримали підозрюваного в квітні 2025 року під час отримання другої частини хабаря — 500 доларів США. Операцію проводили ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ.

Посадовця судитимуть за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Раніше на хабарі в 3 мільйони затримано керівника надлісництва ДП «Ліси України».