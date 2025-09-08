У понеділок, 8 вересня, на околиці Єрусалима двоє озброєних палестинців відкрили вогонь по людях на автобусній зупинці, внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей. Ще 11 осіб отримали поранення, дехто з них у критичному стані. Ізраїльська влада назвала цей інцидент «терористичним актом» і одним з найсмертоносніших у місті за останні роки. Про це повідомляє Reuters, інформує Завтра.UA.

Хронологія нападу та реакція поліції

Напад стався на перехресті Рамот. За даними ізраїльської поліції, двоє чоловіків прибули на автомобілі та відкрили вогонь по пасажирах, які очікували на автобус. На кадрах з відеореєстратора, що зафіксували момент атаки, видно, як люди розбігаються в паніці, коли лунають постріли.

Правоохоронці повідомили, що нападників було застрелено на місці. Їхню ліквідацію здійснили поліцейські за допомогою стороннього чоловіка, який, як з’ясувалося, є військовим з бригади Хасмонеїв. Поліція ідентифікувала нападників як «терористів» та вилучила на місці події зброю, боєприпаси та ніж.

Жертви та заяви угруповань

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що серед загиблих — чоловік та жінка віком близько 50 років, а також троє чоловіків близько 30 років. Ще 11 людей отримали поранення, з них шестеро перебувають у важкому стані. Пізніше стало відомо про шостого загиблого, який помер у лікарні.

Палестинське угруповання ХАМАС заявило, що напад скоїли двоє палестинських «бійців опору», однак не взяло на себе відповідальність за атаку. Угруповання назвало дії нападників «героїчною операцією» та закликало палестинців на Західному березі до «протистояння» Ізраїлю. Схожі заяви зробило й інше палестинське угруповання — Ісламський джихад.

Реакція ізраїльської влади

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відвідав місце теракту та заявив, що країна веде «потужну війну проти тероризму на всіх фронтах». Він наголосив, що армія «оточує села, звідки прийшли терористи», та пообіцяв, що бої в Секторі Гази триватимуть, поки ХАМАС не буде знищено, а заручники — звільнено.

Він також визнав, що попри те, що ізраїльські спецслужби та армія запобігли сотням нападів, «цього ранку, на жаль, не вдалося». Через теракт Нетаньягу скасував свою участь у судовому засіданні у справі про корупцію.

Перехрестя Рамот, де стався теракт, розташоване у східній частині Єрусалима, яка була захоплена Ізраїлем під час війни 1967 року, а згодом анексована, що не визнається більшістю країн світу та ООН.

Нагадаймо, раніше стало відомо про смертельну аварію у Лісабоні: Фунікулер “Глорія” зійшов з рейок, 15 загиблих.