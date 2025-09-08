Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями до Сполучених Штатів прибудуть європейські лідери, аби обговорити шляхи завершення російсько-української війни. Про це він повідомив журналістам Reuters, повертаючись з Відкритого чемпіонату США з футболу, інформує Завтра.UA.

Заплановані зустрічі та переговори

Трамп повідомив, що “деякі європейські лідери окремо приїдуть” до США в понеділок або вівторок, щоб обговорити російсько-українську війну. Наразі невідомо, кого саме мав на увазі президент, і Білий дім не надав додаткових коментарів щодо цього.

Окрім зустрічей з європейськими колегами, Дональд Трамп також анонсував, що невдовзі проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. “Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів”, — зазначив Трамп.

Невдоволення Трампа станом війни та впевненість у її вирішенні

Коментуючи масований російський повітряний напад на Київ, внаслідок якого, за словами українських офіційних осіб, загорілася головна урядова будівля, Трамп висловив своє невдоволення. “Я не задоволений” станом російсько-української війни, — сказав він.

Попри це, американський президент знову висловив упевненість у можливості швидкого врегулювання конфлікту. “Ми вирішимо ситуацію між Росією та Україною. Я впевнений у цьому. Я раніше завершував конфлікти, які вважалися нерозв’язними. І мені навіть не потрібно їх перераховувати”, — підкреслив Трамп.

