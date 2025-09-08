20.2 C
Трамп скликає європейських лідерів обговорити Україну та анонсує дзвінок Путіну

Автор Klinova Vladislava
Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями до Сполучених Штатів прибудуть європейські лідери, аби обговорити шляхи завершення російсько-української війни. Про це він повідомив журналістам Reuters, повертаючись з Відкритого чемпіонату США з футболу, інформує Завтра.UA.

Заплановані зустрічі та переговори

Трамп повідомив, що “деякі європейські лідери окремо приїдуть” до США в понеділок або вівторок, щоб обговорити російсько-українську війну. Наразі невідомо, кого саме мав на увазі президент, і Білий дім не надав додаткових коментарів щодо цього.

Окрім зустрічей з європейськими колегами, Дональд Трамп також анонсував, що невдовзі проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. “Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів”, — зазначив Трамп.

Невдоволення Трампа станом війни та впевненість у її вирішенні

Коментуючи масований російський повітряний напад на Київ, внаслідок якого, за словами українських офіційних осіб, загорілася головна урядова будівля, Трамп висловив своє невдоволення. “Я не задоволений” станом російсько-української війни, — сказав він.

Попри це, американський президент знову висловив упевненість у можливості швидкого врегулювання конфлікту. “Ми вирішимо ситуацію між Росією та Україною. Я впевнений у цьому. Я раніше завершував конфлікти, які вважалися нерозв’язними. І мені навіть не потрібно їх перераховувати”, — підкреслив Трамп.

