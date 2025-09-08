Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить свою так звану «спеціальну військову операцію» (СВО) в Україні. Ця заява прозвучала на тлі посилення ракетних і дронових атак РФ по українській території, інформує Завтра.UA.

«Дипломатія неможлива» — аргумент Кремля

У коментарі російському пропагандисту Олександру Юнашеву Пєсков вкотре повторив тезу Кремля про «бажання» досягти цілей «політико-дипломатичними методами». Однак, за його словами, це «неможливо через відсутність взаємності», що змушує Росію продовжувати військові дії.

Ці висловлювання є частиною постійної кремлівської риторики, яка намагається виправдати агресію проти України та перекласти відповідальність за продовження війни на українську сторону та її союзників.

Заява прозвучала після рекордних атак

Коментарі Пєскова з’явилися після серії масованих атак російських військ на Україну. В ніч на 7 вересня Росія здійснила найбільший з початку повномасштабного вторгнення комбінований удар ракетами і дронами, застосувавши 823 засоби ураження.

Також 8 вересня Росія завдала чергового удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Київщині. Цей напад вписується в цілеспрямовану кампанію РФ із знищення критичної цивільної інфраструктури, що, за оцінками української сторони, має на меті спричинення гуманітарної катастрофи.