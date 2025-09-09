Чиновник МОЗ Михайло Бабенко засвітився на VIP-відпочинку за кордоном. Міністра закликають відреагувати

Довкола МОЗ черговий корупційний скандал. Політичний оглядач Мар’ян Ощановський звернув увагу на європейську поїздку чиновників відомства, яка нагадує більше відпустку з елементами VIP-розкоші: проживання у готелі за $1500 на добу, вечір у ложі на концерті Арміна ван Бюрена, алкоголь та вечірки.

У центрі історії — директор Державного експертного центру Михайло Бабенко та його заступник Михайло Лобас. До компанії приєднався й Олександр Іванов, співвласник «Укрфармгруп», однієї з найбільших фармкомпаній, що працює з державними закупівлями. За інформацією джерел, «тур» коштував понад $20 000.

А ключова деталь: дозвіл на таку подорож дав особисто міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Пане міністре, у вас вас добре?

Ощановський резоно ставить запитання: чи матиме ця історія бодай якісь наслідки для учасників? Чи знову все обмежиться кількома постами у соцмережах та хвилею публічного обурення?