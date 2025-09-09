У столиці Катару Досі пролунало близько десяти потужних вибухів. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, метою атаки став штаб-квартира ХАМАС, де, ймовірно, перебувало вище керівництво угруповання. Цю інформацію підтвердила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у своєму Telegram-каналі. За даними телеканалу Al Arabiya, внаслідок удару загинув голова ХАМАС у секторі Гази Аль-Хайя та ще троє членів угруповання, інформує Завтра.UA.

Деталі атаки та підтвердження ЦАХАЛ

Вибухи в Досі спричинили значне задимлення, фото та відео якого швидко поширилися в мережі. Через деякий час після повідомлень про інцидент, ЦАХАЛ підтвердив, що ізраїльські військові завдали удару по лідерах ХАМАС.

У своїй заяві ЦАХАЛ зазначив, що “Армія оборони Ізраїлю та Служба безпеки Ізраїлю завдали точного удару по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС”. За даними військових, ці особи були безпосередньо відповідальні за жорстоку різанину 7 жовтня 2023 року та координували війну проти Ізраїлю.

Причини удару та мінімізація втрат

ЦАХАЛ запевнив, що перед атакою були вжиті заходи для мінімізації збитків для цивільного населення, зокрема, використано високоточну зброю та додаткові розвідувальні дані.

Цей удар є значним, оскільки більшість керівництва ХАМАС у секторі Газа було знищено в ході війни, яка триває з 7 жовтня 2023 року. Водночас політичне керівництво угруповання за кордоном залишалося майже недоторканим.

Катар як посередник

Катар, разом з Єгиптом, є однією з двох арабських країн, що виконують роль посередників у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС. Цей напад може мати серйозні наслідки для подальших мирних процесів у регіоні.

