Україна може зіткнутися з дефіцитом озброєння для протиповітряної оборони через уповільнення поставок від Сполучених Штатів, яке загострилося після директиви Пентагону в червні. Про це пише FT, інформує Завтра.UA. Це відбувається на тлі посилення повітряних атак з боку Росії, що ставить під загрозу захист як військових об’єктів, так і цивільної інфраструктури.

Уповільнення поставок та його причини

Згідно з інформацією, отриманою від FТ, ситуація із забезпеченням України засобами ППО стала особливо напруженою після того, як Пентагон провів перегляд військової допомоги. Це призвело до нерегулярних та менших, ніж очікувалося, поставок. Однією з головних причин називають меморандум, написаний у червні Елбріджем Колбі, тодішнім головним політичним чиновником Пентагону. У ньому він стверджував, що запити України можуть ще більше виснажити американські арсенали. І пропонував переорієнтувати військову стратегію США на протидію загрозі, що походить від Китаю.

Це уповільнення особливо непокоїть, оскільки створює прогалини в поставках між партіями, що закуповуються за окремою програмою — Ініціативою сприяння безпеці України. За словами одного з джерел, знайомого з процесом поставок, «це питання часу, коли закінчаться боєприпаси». Серед зброї, постачання якої було уповільнене, — ракети Pac-3 для систем Patriot, переносні комплекси Stinger, ракети Hellfire та Aim.

Посилення російських атак

Ситуація загострилася на тлі інтенсивних повітряних атак Росії. У неділю російські війська здійснили один із найбільших масованих нападів на Україну з початку повномасштабного вторгнення, випустивши понад 800 безпілотників та десятки ракет. Ці атаки відбуваються паралельно з наземним наступом на східному напрямку, що значно підвищує навантаження на українські системи ППО.

Кількість атак російських безпілотників різко зросла, досягаючи понад 5200 запусків на місяць влітку. Хоча кількість ракетних ударів дещо зменшилася, вони все ще становлять серйозну загрозу. Кожен такий обстріл змушує Україну витрачати дорогі ракети-перехоплювачі швидше, ніж надходять нові.

Реакція України та європейських партнерів

Українські чиновники вже давно б’ють на сполох щодо запасів ППО. Президент Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Рустему Умєрову скоординувати закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони, особливо для перехоплення іранських дронів-камікадзе.

Тим часом, європейські країни почали активніше діяти. Після серпневого саміту в Білому домі, де була досягнута угода з Дональдом Трампом, європейські союзники отримали можливість закуповувати американську зброю для України. Цей механізм дозволяє країнам НАТО купувати військову техніку та боєприпаси зі складів США, що, за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, є «проривом».

Зеленський повідомив, що у серпні європейські партнери вже придбали озброєння на 2 мільярди доларів, включно із засобами ППО, і Україна має намір забезпечити фінансування на рівні щонайменше 1 мільярда доларів щомісяця. Ці поставки вже почали надходити, хоча й частково, що є певним полегшенням для України.

