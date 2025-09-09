Головна урядова будівля Києва була обстріляна, коли російський лідер завершував свій саміт із Сі та Кім Чен Ином. Британське видання The Times, припускає, що після повернення з Пекіна, де він зустрівся з лідерами Китаю та Північної Кореї, Володимир Путін розпочинає новий етап війни в Україні, інформує Завтра.UA.

Удар по урядовій будівлі як «символ нового етапу»

За інформацією британського видання, недавня масштабна повітряна атака на Київ може свідчити про початок нового етапу війни. Під час одного з обстрілів було уражено урядову будівлю в Києві, що стало першим подібним випадком за понад три роки повномасштабної війни.

Прихильники «жорсткої лінії» в Росії давно закликали атакувати «центри прийняття рішень» в Україні, про що неодноразово говорив і сам Путін. Цей інцидент, на думку аналітиків, можна розглядати як символічний початок нового етапу бойових дій.

Зростання самовпевненості та багатополярний світ

The Times зазначає, що після повернення з Пекіна, де Путін заявив про «безпрецедентно високий рівень» відносин із Китаєм, його самовпевненість помітно зросла. У столиці Китаю він, лідер КНР Сі Цзіньпін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин разом спостерігали за військовим парадом. Ця зустріч стала першою, коли лідери цих трьох країн зібралися разом з часів Холодної війни. Аналітики вважають, що Путін, який сидів праворуч від Сі Цзіньпіна, підкреслив свій статус.

Хоча Китай не надсилав війська, він надає Росії дипломатичну підтримку та не долучився до західних санкцій. Нещодавно також було досягнуто попередньої домовленості щодо будівництва нового газопроводу «Сила Сибіру-2».

Відповідаючи на запитання про майбутнє глобальне домінування Сходу чи Заходу, Путін наголосив, що світ стане «багатополярним», що, на думку The Times, є давньою метою Кремля. Видання також підкреслює, що, на відміну від перших місяців президентства Трампа, Москва більше не вдає зацікавленість у мирних переговорах.

Нагадаймо, раніше в Кремлі розповіли, скільки ще триватиме війна проти України.