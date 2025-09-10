Перевірити бізнес Бабіча і Костюшко на звʼязки з росією, позбавити мандату депутата облради – звернення до СБУ і Житомирської ОВА

Громадська організація “СтопКор” просить Управління Служби безпеки України в Житомирській області, Житомирську обласну військову адміністрацію, Житомирську обласну раду провести перевірку підприємств депутатки Житомирської облради Ірини Костюшко та її бізнес-партнера Павла Бабіча на предмет звʼязків із росією. Про це йдеться у зверненні, переданому в розпорядження редакції.

“Йдеться про наявність у п. Ірини Костюшко в теперішньому або в минулому російського паспорта, а у компаній, якими володіє та /або управляє п. Павло Бабіч – спільних інвестицій в нерухомість в росії разом зі структурами, що входять в групу підсанкційної США страхової компанії «Росгосстрах»”, – йдеться у зверненні.

“3 огляду на значущість викладених фактів для національної безпеки, неприпустимість участі російського капіталу в діяльності українського бізнесу під час повномасштабної агресії росії через можливу фактичну підтримку ворога і фінансування його армії, а також через можливі високі ризики для економіки регіону з огляду на ймовірне здійснення діяльності на кошти підсанкційних США структур (що може призвести до вторинних санкцій та втрати надходжень до державного та місцевого бюджету), наголошуємо на необхідності проведення Вами в межах компетенції відповідних перевірок та вжити подальших заходів щодо нейтралізації негативного впливу такої діяльності І. Костюшко і П. Бабіча на економіку області”, – сказано в документі.

Автори посилаються на низку публікацій, згідно із якими відомо про наявність у Костюшко паспорта громадянки росії. Крім того, І. Костюшко є директором у ТОВ ” Зоря Агро Групп” (43953003), а також власницею 10% частки у ТОВ “Зоря-Стремигород” (38718299), основним бенефіціарним власником яких є Бабіч Павло Петрович через компанію Amagere Holdings Limited.

В свою чергу, відповідно до витягів з реєстрів Кіпру, оприлюднених у медіа, Amagere Holdings Limited інвестувала кошти не лише в українські підприємства, але й у низку інших кіпрських компаній, які, в свою чергу, за даними з відкритих джерел, здійснювали інвестиції у нерухомість в росії.

“Співінвестування цих обʼєктів здійснювалось коштом компанії “РГС Нерухомість”, що є структурним підрозділом російської страхової компанії Росгосстрах. Павло Бабіч також є директором ТОВ “Провагроінвест” (23510137, колишня страхова компанія “Провідна”). СК “Провідна” раніше належала “Росгосстраху”. Зараз ТОВ “Провагроінвест” належить нідерландському холдингу IIC Ukraine B. V., який входить до групи IC Group B. V., нею керує і володіє Якоб Віллем Вестерлакен. Він також був раніше одним із топ-менеджерів Росгосстраху. Попереднім власником Amagere Holdings Limited також був один із менеджерів Росгосстраху – Зураб Джемілійович Гелашвілі, який зокрема, входив до правління недержавного пенсійного фонду РГС та правління АТ “Северный порт”, яке контролювалось Росгосстрахом”, – нагадали в організації.

24.02.2022 Міністерство фінансів США (OFAC) запровадило блокувальні санкції проти Росгосстраху, визначивши ї як дочірню структуру групи “Открытие” (зараз належить державному ВТБ Банку росії). Таким чином, будь- які ділові звʼязки з цією компанією після 24.02.2022 можуть свідчити про порушення санкційного законодавства, а також є ризикованими з точки зору виникнення вторинних санкцій з боку США щодо всіх контрагентів цього бізнесу, підкреслюють автори листа.

На підставі цих фактів організація просить “вжити заходів для перевірки в межах компетенції можливих фактів наявності у Костюшко паспортів росії та фактів

виходу/невиходу з російського громадянства”, а також “вжити заходів для перевірки в межах компетенції можливих фактів співпраці компаній, що належать / підконтрольні І . Костюшко та П. Бабічу спільно або кожному окремо, із компаніями з росії, зокрема, підсанкційним Росгосстрахом та його підрозділами, контрагентами, колишніми і діючими менеджерами тощо на предмет наявності в такій діяльності ознак злочинів, передбачених статтями 111-1 та 111-2 ККУ (колабораційна діяльність та підтримка країни-агресора)”.

В разі виявлення відповідних порушень, автори просять розглянути можливість вжити заходів щодо дострокового позбавлення Костюшко мандату депутата обласної ради та притягнення до відповідальності згідно з законом.