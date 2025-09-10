Україна отримала восьмий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу, що становить 1 мільярд євро. Кошти надійшли в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомило Міністерство фінансів, інформує Завтра.UA. Цей транш став черговим підтвердженням підтримки з боку ЄС, який залишається найбільшим донором України з початку повномасштабного вторгнення.

ERA: що це за ініціатива і чому вона важлива?

Ініціатива ERA — це механізм, створений для надання Україні фінансової допомоги в розмірі $50 мільярдів. Ці кошти забезпечені доходами від заморожених активів росії. Внесок Євросоюзу в рамках цієї програми становить 18,1 мільярда євро, з яких 10 мільярдів євро вже надійшли до державного бюджету України.

Ці надходження є життєво важливими для підтримки стабільності країни. Вони дозволяють уряду фінансувати:

Соціальні виплати (пенсії, допомоги, зарплати);

(пенсії, допомоги, зарплати); Відновлення критичної інфраструктури (зруйновані мости, дороги, енергооб’єкти);

(зруйновані мости, дороги, енергооб’єкти); Підтримку економіки в умовах війни.

ЄС — головний фінансовий партнер України

Від лютого 2022 року Європейський Союз є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги для України. Загальна сума наданої підтримки від ЄС, яка охоплює військову та фінансову допомогу, вже сягнула майже 170 мільярдів євро.

Лише за перші вісім місяців 2025 року Україна отримала від ЄС понад 16,5 мільярда євро. Ці надходження є критично важливими для стабільного функціонування держави в умовах війни та підготовки до післявоєнного відновлення. Очікується, що решта коштів від ЄС у рамках ініціативи ERA надходитиме до кінця 2025 року, що забезпечить стабільний потік фінансування для найважливіших державних потреб.

