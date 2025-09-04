Перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук заявив, що підвищення комунальних тарифів для населення є неминучим, інформує Завтра.UA. За його словами, стабільність цін на житлово-комунальні послуги протягом кількох років може призвести до різкого зростання, що ускладнить управління інфляційними процесами в країні.

«Якщо кілька років якісь тарифи не змінюються, а потім вони піднімаються в рази, то це не та ситуація, яка дозволяє нам належним чином управляти інфляційними процесами», — наголосив Ніколайчук в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

На думку НБУ, сьогоднішнє субсидіювання цін на комунальні послуги створює значне навантаження на державний бюджет. Ніколайчук зазначив, що передбачуваність політики в цій сфері допоможе краще управляти інфляцією.

Прогноз Мінекономіки: Ціни на електроенергію зростатимуть на 15% щороку

Ця заява НБУ узгоджується з прогнозами Міністерства економіки, які були викладені у листі №3011-02/30287-03. Згідно з цим документом, ціни на електроенергію для побутових споживачів зростатимуть щорічно на 15% (плюс-мінус 5%) протягом 2026–2028 років.

Зміст листа Мінекономіки був розкритий Міністерством фінансів під час засідання уряду 3 вересня у висновку до проєкту рішення, що стосується ДП «Гарантований покупець».

Чому тарифи мають зрости?

Тиск на бюджет: Субсидування тарифів створює велике фінансове навантаження на державу.

Субсидування тарифів створює велике фінансове навантаження на державу. Управління інфляцією: Різке підвищення цін після тривалого періоду стабільності ускладнює економічне прогнозування.

Різке підвищення цін після тривалого періоду стабільності ускладнює економічне прогнозування. Економічна передбачуваність: Поступове та прогнозоване підвищення дозволяє краще керувати інфляційними процесами.

Отже, і НБУ, і Міністерство економіки сходяться на думці, що підвищення комунальних тарифів — це необхідний крок для забезпечення економічної стабільності та зменшення навантаження на державний бюджет.

Раніше стало відомо, що тарифи на електроенергію зростуть: хто і скільки платитиме.