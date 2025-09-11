США виділили $400 млн на допомогу Україні в рамках оборонного бюджету на 2026 рік. Ухвалений Палатою представників законопроєкт передбачає збільшення військової готовності, підвищення зарплат для військовослужбовців, а також містить суперечливі положення щодо соціальної політики. Про це повідомляє The New York Times, інформує Завтра.UA.

Законопроєкт про оборонну політику США: Ключові положення та суперечки

Палата представників США схвалила законопроєкт про оборонну політику на суму $892,6 мільярда на 2026 рік. Головна мета документа — модернізувати та оптимізувати процеси Пентагону щодо визначення військових потреб, досліджень, закупівель і постачання. Законопроєкт, зокрема, передбачає прискорення затвердження контрактів з оборонними підрядниками до 90 днів (замість року), а також виділення $142 мільярди на розробку нових технологій.

Крім того, він містить положення, які покращують якість життя військовослужбовців: підвищення заробітної плати на 3,8% та збільшення виплат за тривалу розлуку з родиною.

$400 мільйонів для України та повернення повноважень Конгресу

Незважаючи на опір деяких республіканців, законопроєкт передбачає виділення $400 мільйонів на Ініціативу з надання безпекової допомоги Україні. Палата представників відхилила пропозицію Марджорі Тейлор Ґрін (Республіканська партія) щодо скорочення цього фінансування.

Законодавці також додали у документ положення, яке вимагає від Пентагону звітувати перед Конгресом про будь-які плани щодо скасування чи призупинення військової допомоги Україні. Це рішення є спробою відновити наглядові повноваження Конгресу після того, як влітку Міністерство оборони тимчасово призупинило постачання допомоги Україні без попередження.

Законопроєкт також скасовує дозволи на використання військової сили в Іраку від 1991 та 2003 років, що було кроком до повернення військових повноважень Конгресу.

Суперечливі соціальні положення та культурні війни

Голосування за законопроєкт (231 “за” проти 196 “проти”) пройшло переважно за партійною лінією, оскільки республіканці додали кілька суперечливих положень, які викликали критику з боку демократів. Зокрема, йдеться про обмеження ініціатив щодо різноманітності, кліматичні заборони та обмеження медичної допомоги з урахуванням гендерної рівності для військовослужбовців.

Деякі положення спрямовані проти військовослужбовців-трансгендерів, обмежуючи їхній доступ до медичної допомоги та туалетних кімнат. Представниця Ненсі Мейс та Ральф Норман (обидва — республіканці) ініціювали низку таких заборон, використовуючи нетерпиму мову під час дебатів. Демократи засудили ці поправки, заявивши, що вони шкодять військовій готовності та змушують військовослужбовців залишати службу.

Представник Адам Сміт, провідний демократ у Комітеті збройних сил, проголосував проти остаточної версії законопроєкту, незважаючи на те, що вважав його основу “справді хорошим”. Він назвав додані обмеження “чистою культурною війною”.

Що далі?

Минулого тижня Сенат розпочав розгляд власної версії законопроєкту, яка, як очікується, уникне суперечливих політичних положень. Після того, як обидві палати затвердять свої версії, їм потрібно буде узгодити єдиний варіант, який потім потребуватиме остаточного схвалення.

Нагадаймо, раніше стало відомо, про новий план: США можуть взяти контроль над «буферною зоною» в Україні.