Сполучені Штати можуть взяти на себе ключову роль у моніторингу великої буферної зони в Україні, якщо буде укладена мирна угода з Росією. Ця зона, що має стати частиною гарантій безпеки для України, розробляється як спосіб захисту країни. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела, знайомі з планом, який обговорюють військові чиновники союзників України, зокрема США, інформує Завтра.UA.

Деталі буферної зони та роль США

Буферна зона передбачає створення великої демілітаризованої території в межах сучасної України, яка розділятиме українські та російські війська. Межі цієї зони поки не визначено.

США, завдяки своїм технологічним можливостям, можуть очолити спостереження за цією територією, використовуючи дрони, супутники та інші розвідувальні засоби. При цьому моніторинг буде координуватися з іншими країнами-партнерами.

Без НАТО та американських військ

Згідно з планом, охорону буферної зони можуть здійснювати війська з країн, що не є членами НАТО. Наприклад, Саудівської Аравії або Бангладеш. Американські військові не будуть розміщені в Україні.

Оскільки участь НАТО є “червоною лінією” для Москви, розробники плану уникають використання сил Альянсу. Замість цього, гарантії безпеки будуть базуватися на двосторонніх угодах між Україною та її союзниками, а також на залученні військ з країн, що не входять до НАТО. Це дозволить надати Україні безпекові гарантії без активації Статті V НАТО, яка передбачає колективну оборону.

Дорожня карта до миру

Будь-який план є лише попереднім і потребує схвалення з боку президентів України, Росії, а також лідерів інших країн-учасників, зокрема Дональда Трампа. Документ був розроблений після його зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня.

Незважаючи на те, що прогрес у мирних переговорах загальмувався, союзники України продовжують працювати над потенційними гарантіями безпеки, що вважаються ключем до досягнення миру.

Економічні гарантії та військове співробітництво

Окрім буферної зони, важливо також забезпечити, щоб Росія не могла задушити економіку України. За цією частиною плану Туреччина відповідатиме за забезпечення безпечного морського шляху для товарів у Чорному морі, здійснюючи нагляд у протоках Босфор і Дарданелли.

У рамках ширших обговорень, які очолює генерал ВПС Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, розглядається можливість укладення з Україною угоди на суму близько 100 мільярдів доларів. Ця угода дозволить Києву купувати американську зброю, а США отримають права інтелектуальної власності на українські передові військові системи.

Коментар Білого дому

Речниця Білого дому Кароліна Лівітт відмовилася надати деталі плану, зазначивши, що президент Трамп ухвалює остаточні рішення. Вона також додала, що будь-які анонімні заяви щодо його підтримки чи не підтримки певних варіантів не відповідають дійсності.

Джерела, які спілкувалися з NBC News, не стверджували, що Трамп схвалив чи відхилив будь-який з варіантів, а лише те, що він був поінформований про них.

Нагадаймо, раніше Путін назвав «найкраще місце» для зустрічі із Зеленським і попросив гарантій для РФ.