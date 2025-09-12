Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив законопроєкт, який вносить зміни до правил мобілізації. Згідно з цими змінами, деякі категорії чоловіків можуть втратити право на відстрочку від призову, інформує Завтра.UA. Зокрема, це стосується студентів з академічними відпустками та тих, хто розпочав навчання у коледжі або професійно-технічному закладі після 25 років.

Зміни для учнів і студентів

Законопроєкт встановлює нові умови для отримання відстрочки студентами. Відстрочку зберігатимуть лише ті, хто відповідає трьом критеріям одночасно:

Вік. Навчання має бути розпочате до того року, коли особі виповниться 25 років.

Навчання має бути розпочате до того року, коли особі виповниться 25 років. Форма навчання. Студент має навчатися на денній або дуальній формі.

Студент має навчатися на денній або дуальній формі. Рівень освіти. Освіта має здобуватися вперше на вищому рівні, ніж попередня. Наприклад, якщо у чоловіка вже є диплом бакалавра, він може втратити відстрочку, якщо знову вступить на бакалаврат.

Академічні відпустки: що зміниться?

Згідно з новим законопроєктом, відстрочка від мобілізації не надаватиметься студентам, які перебувають в академічній відпустці. Це правило поширюватиметься на чоловіків, незалежно від віку та форми навчання.

Навіщо ці зміни?

Основна мета цих змін — уникнути маніпуляцій, коли студенти використовують навчання для ухилення від мобілізації, а не для здобуття освіти. Ухвалення цього законопроєкту може значно вплинути на кількість чоловіків, які зможуть отримати відстрочку від призову.

Наразі законопроєкт очікує на розгляд у Верховній Раді. Після ухвалення він набуде чинності.

Нагадаймо, раніше стало відомо про “діряву” мобілізацію: куди зникають 20 тисяч мобілізованих щомісяця.