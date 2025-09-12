Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив законопроєкт, який вносить зміни до правил мобілізації. Згідно з цими змінами, деякі категорії чоловіків можуть втратити право на відстрочку від призову, інформує Завтра.UA. Зокрема, це стосується студентів з академічними відпустками та тих, хто розпочав навчання у коледжі або професійно-технічному закладі після 25 років.
Зміни для учнів і студентів
Законопроєкт встановлює нові умови для отримання відстрочки студентами. Відстрочку зберігатимуть лише ті, хто відповідає трьом критеріям одночасно:
- Вік. Навчання має бути розпочате до того року, коли особі виповниться 25 років.
- Форма навчання. Студент має навчатися на денній або дуальній формі.
- Рівень освіти. Освіта має здобуватися вперше на вищому рівні, ніж попередня. Наприклад, якщо у чоловіка вже є диплом бакалавра, він може втратити відстрочку, якщо знову вступить на бакалаврат.
Академічні відпустки: що зміниться?
Згідно з новим законопроєктом, відстрочка від мобілізації не надаватиметься студентам, які перебувають в академічній відпустці. Це правило поширюватиметься на чоловіків, незалежно від віку та форми навчання.
Навіщо ці зміни?
Основна мета цих змін — уникнути маніпуляцій, коли студенти використовують навчання для ухилення від мобілізації, а не для здобуття освіти. Ухвалення цього законопроєкту може значно вплинути на кількість чоловіків, які зможуть отримати відстрочку від призову.
Наразі законопроєкт очікує на розгляд у Верховній Раді. Після ухвалення він набуде чинності.
Нагадаймо, раніше стало відомо про “діряву” мобілізацію: куди зникають 20 тисяч мобілізованих щомісяця.