Керівник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розкрив шокуючі дані: з 30 тисяч українців, яких щомісяця мобілізують, лише третина — близько 10 тисяч — доходить до бойових частин. В інтерв’ю для youtube-каналу PRESSING він пояснив, куди зникають решта 20 тисяч мобілізованих, і назвав причини, через які вони не потрапляють на фронт, інформує Завтра.UA.

Тернистий шлях від ТЦК до фронту

За словами Чмута, після мобілізації в Територіальному центрі комплектування (ТЦК) військовозобов’язані проходять “тернистий шлях”, який включає навчальні центри та підготовку. Саме на цьому етапі велика кількість людей відсіюється з різних причин.

Основними факторами, що впливають на “втрати” особового складу, є:

Наявність законних підстав для відстрочки: частина мобілізованих, як з’ясовується, мають підстави для відстрочки, наприклад, через багатодітність.

частина мобілізованих, як з’ясовується, мають підстави для відстрочки, наприклад, через багатодітність. Стан здоров’я: у деяких мобілізованих виявляють серйозні захворювання, такі як туберкульоз чи інші хронічні хвороби, що є причиною для списання з військової служби.

у деяких мобілізованих виявляють серйозні захворювання, такі як туберкульоз чи інші хронічні хвороби, що є причиною для списання з військової служби. Проблеми з документами та обмежена придатність: частина військових може місяцями перебувати в лікарнях, переходячи “з госпіталя в госпіталь”. Крім того, деякі мобілізовані мають статус обмежено придатних, що унеможливлює їхнє використання на бойових посадах. Командири часто відправляють таких людей назад, оскільки тилові посади вже зайняті пораненими бійцями. У результаті ці люди роками можуть існувати в системі, отримуючи грошове забезпечення, але не виконуючи бойових завдань.

Потреба в якісній мобілізації

Тарас Чмут наголосив, що в Силах оборони велика кількість людей “загублені в системі”. На його думку, Україні варто зосередитися не на кількості, а на якості мобілізації, набираючи менше людей, але забезпечуючи їхню ефективність.

Незважаючи на значні втрати особового складу, Чмут також навів дані щодо втрат на полі бою. За його словами, Україна щодня втрачає в середньому 18 солдатів загиблими, 243 — пораненими та 73 — зниклими безвісти. Водночас він підкреслив, що Російська Федерація несе суттєво більші втрати.

Раніше стало відомо, про нові правила мобілізації: Рада дозволила підприємствам бронювати “ухилянтів”.