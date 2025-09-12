Прикордонники Чернівецького загону спільно з правоохоронцями викрили двох співробітників ТЦК, які організували злочинну схему: за 8 тисяч євро вони допомагали чоловікам призовного віку незаконно перетинати кордон з Румунією, інформує Завтра.UA.

Деталі схеми

Правоохоронці встановили, що двоє військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) підшукували чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації. Використовуючи своє службове становище, вони обіцяли забезпечити безперешкодний перетин кордону.

За даними слідства, “клієнтів” планували доставити до кордону, а потім вказати їм маршрут до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску. За таку “послугу” з кожного чоловіка брали 8 тисяч євро.

Затримання та наслідки

Одного з фігурантів затримали під час отримання 3 тисяч євро завдатку. Незабаром вдалося затримати і його спільника.

Обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, але з можливістю внесення застави. Їм інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Розслідування проводилося спільними зусиллями офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки Чернівецького прикордонного загону, співробітників Нацполіції, СБУ та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Ця справа вкотре підкреслює проблему корупції в системі військових комісаріатів, яка підриває довіру суспільства та шкодить обороноздатності країни в умовах повномасштабної війни.

Нагадаймо, раніше на Київщині викрили військовослужбовців, що організували бізнес на ухилянтах.