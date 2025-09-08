ДБР завершило розслідування щодо двох військових, які за 8 тис. доларів пропонували чоловікам перетнути кордон. За свої послуги їм загрожує до 9 років позбавлення волі, інформує Завтра.UA.

Розробили «схему» втечі

Два військовослужбовці, знайомі з дитинства, які проходять службу в різних частинах на Київщині, вирішили налагодити бізнес із незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Вони розмістили в інтернеті оголошення з пропозицією нелегального виїзду.

За $8 тис. з людини зловмисники обіцяли довезти «клієнтів» до кордону та показати місце, де його можна безперешкодно перетнути пішки.

Затримали після підтвердження «контракту»

Правоохоронці ДБР та ДВБ Нацполіції затримали ділків у Києві та Сумах відразу після того, як вони підтвердили «контракт» на перевезення чоловіків до кордону з Молдовою.

Фігурантам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону.

