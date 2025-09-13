Проросійські сили можуть спробувати зірвати мирні перемовини фейковими мітингами – СБУ тримає ситуацію під контролем

На тлі підготовки ключових рішень щодо завершення війни в Україні проросійські сили намагаються активізуватися, – повідомляє видання “Ділова столиця”.

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, колаборанти та проросійські політики планують серію «мітингів» у центрі столиці — біля Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради та Офісу Гепрокурора.

У правоохоронних органах стверджують, що готові діяти максимально жорстко й оперативно. Будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в країні будуть миттєво зупинені, а причетні нестимуть відповідальність.

Правоохоронці підкреслюють: особливий контроль буде зосереджено на організаторах та фінансистах так званих «штучних майданів». Такі дії розцінюватимуться як посягання на національну безпеку України з усіма відповідними наслідками.