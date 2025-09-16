15 вересня Уряд підготував та передав до Верховної Ради законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік. Новий бюджет є рекордним за обсягом і передбачає низку ключових змін, які вплинуть на життя більшості громадян, інформує Завтра.UA.

Цей бюджет має на меті підтримати економіку в умовах воєнного часу, посилити обороноздатність, а також підвищити соціальні стандарти. Ось головні зміни, які варто знати.

Зростання мінімальних стандартів: мінімалка та прожитковий мінімум

У проєкті держбюджету-2026 Кабмін пропонує підвищити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, які не переглядалися з 2024 року.

Мінімальна заробітна плата зросте з 8000 грн до 8600 грн . Це підвищення на 8% у порівнянні з 2025 роком.

зросте з 8000 грн до . Це підвищення на 8% у порівнянні з 2025 роком. Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшиться з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%).

Окрім того, уряд пропонує встановити окремі показники прожиткового мінімуму для різних категорій населення:

для дітей до 6 років — 2817 грн;

для дітей 6–18 років — 3512 грн;

для непрацездатних осіб — 2595 грн.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, середня заробітна плата очікується на рівні 30 000 грн, що на 4146 грн більше, ніж у 2025 році.

Пенсії та соціальні виплати

Видатки на пенсійне забезпечення у 2026 році становитимуть 1 трлн 27 млрд грн, що на 123,4 млрд грн більше, ніж цього року.

Мінімальна пенсія зросте до 2595 грн , що на 234 грн більше, ніж у 2025 році.

зросте до , що на 234 грн більше, ніж у 2025 році. У бюджеті закладено проведення індексації пенсій, що має забезпечити збереження купівельної спроможності пенсіонерів.

Курс валют: прогнозні показники

Уряд вперше заклав у проєкт бюджету на 2026 рік прогнозний курс як долара, так і євро:

Курс долара прогнозується на рівні 45,7 грн .

прогнозується на рівні . Курс євро — на рівні 49,4 грн.

Важливо зазначити, що ці цифри є лише орієнтовними для розрахунку доходів бюджету, а не фіксованим курсом. Остаточний курс встановлюватиметься Національним банком України, виходячи з ринкових механізмів.

Підвищення зарплат вчителям та стипендій студентам

Схвалений Кабміном проєкт держбюджету-2026 передбачає значне підвищення витрат на освіту та науку.

Зарплати вчителям зростуть на 50% у два етапи: на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% з 1 вересня. На це виділено 41,8 млрд грн.

зростуть на 50% у два етапи: на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% з 1 вересня. На це виділено 41,8 млрд грн. Стипендії для студентів будуть підвищені вдвічі, на що спрямують 6,6 млрд грн.

будуть підвищені вдвічі, на що спрямують 6,6 млрд грн. Планується також розширити програму безоплатного харчування для всіх школярів з 1 жовтня 2026 року.

з 1 жовтня 2026 року. На розвиток шкільної інфраструктури, зокрема на будівництво укриттів, буде виділено 15 млрд грн.

Додаткові видатки та пріоритети

У проєкті бюджету також передбачено фінансування інших важливих напрямків:

Соціальна сфера : 467,1 млрд грн, що на 45,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

: 467,1 млрд грн, що на 45,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Ветеранська політика : 17,9 млрд грн.

: 17,9 млрд грн. Підтримка бізнесу : 41,5 млрд грн.

: 41,5 млрд грн. Агропромисловий комплекс : 13,1 млрд грн.

: 13,1 млрд грн. Культура: 15,8 млрд грн, зокрема на підтримку контенту для зміцнення національної ідентичності.

Прогнозований обсяг економіки України (ВВП) на наступний рік оцінюється у 10,3 трлн грн. Це свідчить про амбітні плани уряду щодо розвитку країни в умовах триваючої війни.

