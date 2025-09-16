15 вересня Уряд підготував та передав до Верховної Ради законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік. Новий бюджет є рекордним за обсягом і передбачає низку ключових змін, які вплинуть на життя більшості громадян, інформує Завтра.UA.
Цей бюджет має на меті підтримати економіку в умовах воєнного часу, посилити обороноздатність, а також підвищити соціальні стандарти. Ось головні зміни, які варто знати.
Зростання мінімальних стандартів: мінімалка та прожитковий мінімум
У проєкті держбюджету-2026 Кабмін пропонує підвищити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, які не переглядалися з 2024 року.
- Мінімальна заробітна плата зросте з 8000 грн до 8600 грн. Це підвищення на 8% у порівнянні з 2025 роком.
- Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшиться з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%).
Окрім того, уряд пропонує встановити окремі показники прожиткового мінімуму для різних категорій населення:
- для дітей до 6 років — 2817 грн;
- для дітей 6–18 років — 3512 грн;
- для непрацездатних осіб — 2595 грн.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, середня заробітна плата очікується на рівні 30 000 грн, що на 4146 грн більше, ніж у 2025 році.
Пенсії та соціальні виплати
Видатки на пенсійне забезпечення у 2026 році становитимуть 1 трлн 27 млрд грн, що на 123,4 млрд грн більше, ніж цього року.
- Мінімальна пенсія зросте до 2595 грн, що на 234 грн більше, ніж у 2025 році.
- У бюджеті закладено проведення індексації пенсій, що має забезпечити збереження купівельної спроможності пенсіонерів.
Курс валют: прогнозні показники
Уряд вперше заклав у проєкт бюджету на 2026 рік прогнозний курс як долара, так і євро:
- Курс долара прогнозується на рівні 45,7 грн.
- Курс євро — на рівні 49,4 грн.
Важливо зазначити, що ці цифри є лише орієнтовними для розрахунку доходів бюджету, а не фіксованим курсом. Остаточний курс встановлюватиметься Національним банком України, виходячи з ринкових механізмів.
Підвищення зарплат вчителям та стипендій студентам
Схвалений Кабміном проєкт держбюджету-2026 передбачає значне підвищення витрат на освіту та науку.
- Зарплати вчителям зростуть на 50% у два етапи: на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% з 1 вересня. На це виділено 41,8 млрд грн.
- Стипендії для студентів будуть підвищені вдвічі, на що спрямують 6,6 млрд грн.
- Планується також розширити програму безоплатного харчування для всіх школярів з 1 жовтня 2026 року.
- На розвиток шкільної інфраструктури, зокрема на будівництво укриттів, буде виділено 15 млрд грн.
Додаткові видатки та пріоритети
У проєкті бюджету також передбачено фінансування інших важливих напрямків:
- Соціальна сфера: 467,1 млрд грн, що на 45,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році.
- Ветеранська політика: 17,9 млрд грн.
- Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн.
- Агропромисловий комплекс: 13,1 млрд грн.
- Культура: 15,8 млрд грн, зокрема на підтримку контенту для зміцнення національної ідентичності.
Прогнозований обсяг економіки України (ВВП) на наступний рік оцінюється у 10,3 трлн грн. Це свідчить про амбітні плани уряду щодо розвитку країни в умовах триваючої війни.
