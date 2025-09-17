У ніч з 16 на 17 вересня російські війська знову здійснили масовану атаку ударними дронами та балістичними ракетами на територію України. Основний удар припав на Черкаську та Дніпропетровську області, де були зафіксовані пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, інформує Завтра.UA.

Черкащина під ударом: пошкодження критичної інфраструктури

Близько 02:27 ночі, під час масштабної повітряної тривоги, російські окупанти скерували на Черкаську область ударні безпілотники. За словами очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, внаслідок атаки є пошкодження критичної інфраструктури. На момент його повідомлення, небезпека все ще зберігалася.

«Підвищена небезпека все ще зберігається. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги та дотримуйтеся правил безпеки», — наголосив Ігор Табурець.

Атака на Дніпропетровщину: пошкоджена залізниця

Паралельно з атакою на Черкащину, ворожі дрони були зафіксовані й на Дніпропетровщині, зокрема в районі Павлограда. Згодом стало відомо, що атака завдала удару по залізничній інфраструктурі.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що через знеструмлення залізничної інфраструктури на Дніпровському напрямку було пошкоджено, що призвело до затримки потягів. Затримки очікуються для таких маршрутів, як Львів-Запоріжжя-Павлоград, Київ-Кривий Ріг та Львів-Дніпро. Укрзалізниця задіяла резервні тепловози, щоб мінімізувати затримки та забезпечити рух поїздів.

Хронологія нічної атаки

22:40 — Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів з акваторії Чорного моря.

— Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів з акваторії Чорного моря. 00:13 — Група дронів через Миколаївщину рухається в напрямку Кіровоградщини.

— Група дронів через Миколаївщину рухається в напрямку Кіровоградщини. 01:08 — БпЛА зафіксовані на Чернігівщині, Сумщині та Кіровоградщині. У Кропивницькому пролунав вибух.

— БпЛА зафіксовані на Чернігівщині, Сумщині та Кіровоградщині. У Кропивницькому пролунав вибух. 01:53 — Повітряну тривогу оголошено в Києві та області.

— Повітряну тривогу оголошено в Києві та області. 02:02 — Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу балістики.

— Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу балістики. 02:27 — Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про атаку дронів та пошкодження критичної інфраструктури.

— Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про атаку дронів та пошкодження критичної інфраструктури. 03:35 — Голова Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив про пошкодження залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині.

— Голова Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив про пошкодження залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. 06:10 — ПС ЗСУ повідомили про БпЛА в районі Павлограда та російські КАБи на Херсонщині.

Мешканцям атакованих регіонів слід дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги.

Нагадаймо, раніше українцям розповіли, скільки ще триватиме війна.