Начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий в ефірі телеканалу «Новини.LIVE» заявив, що війна в Україні триватиме ще як мінімум два роки. Він закликав українців не сподіватися на швидке завершення конфлікту або на результати мирних переговорів, інформує Завтра.UA. Швидкий підкреслив, що країні необхідно готуватися до тривалого протистояння.

Молоді українці повертаються з-за кордону

За словами Швидкого, багато молодих людей, які виїхали за кордон, починають повертатися в Україну. Він вважає, що ця тенденція буде посилюватися, оскільки життя в країнах Європи виявилося не таким комфортним, як вони собі уявляли.

Альтернатива мобілізації: добровільний рекрутинг

Швидкий зазначив, що бригади не можуть самостійно забирати людей з навчальних центрів чи ТЦК, оскільки мобілізовані розподіляються Генеральним штабом. Водночас він наголосив на альтернативному шляху — добровільному рекрутингу через спеціалізовані центри. Він гарантує, що ті, хто оберуть такий шлях, потраплять саме в обраний ними підрозділ.

Начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр також наголосив, що такий підхід дає стовідсоткову гарантію, що людина не потрапить до піхоти. Наразі існує велика потреба в кадрах для підрозділів БпЛА та підрозділів забезпечення, де спостерігається значний дефіцит людських ресурсів.

