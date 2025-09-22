За січень – серпень цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів на 22% більше податку, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума надходжень становить майже 8,7 млрд грн, що на 1,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС), інформує Завтра.UA.

Лідери зі сплати податку

Найбільші суми надходжень зафіксовано у кількох регіонах:

Київ – 1,74 млрд грн;

– 1,74 млрд грн; Київська область – 0,86 млрд грн;

– 0,86 млрд грн; Дніпропетровська область – 0,84 млрд грн;

– 0,84 млрд грн; Одеська область – 0,83 млрд грн.

Загалом за цей період податок сплатили близько 740 тис. платників, і ця кількість продовжує зростати.

Хто та скільки має сплачувати

Податок на нерухомість сплачують фізичні особи, які володіють житлом, що перевищує встановлені норми:

квартири площею понад 60 кв. м;

будинки площею понад 120 кв. м;

різні типи житла (квартира та будинок) площею понад 180 кв. м.

Податок за 2024 рік, який сплачується у 2025 році, розраховується на основі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2024 року (7100 грн). Максимальна ставка становить 1,5% від цієї суми, тобто 106,5 грн за кожен “зайвий” квадратний метр.

Наприклад, якщо ви володієте квартирою площею 100 кв. м, податок сплачується лише за 40 кв. м (100 – 60). У цьому випадку максимальна сума становитиме 4260 грн. Однак, місцева влада може зменшувати ставку або збільшувати норму площі, що не оподатковується.

Як розрахувати податок та уникнути штрафів

Щоб дізнатися точну суму податку, можна скористатися онлайн-калькулятором на вебпорталі ДПС. Перевірити сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті або через мобільний застосунок “Моя податкова”.

Штрафи за несвоєчасну сплату:

до 30 днів прострочення – штраф 10% від нарахованої суми;

– штраф 10% від нарахованої суми; понад 30 днів прострочення – штраф 20%.

Додаткові нарахування: Власники квартир площею понад 300 кв. м або будинків площею понад 500 кв. м, крім основного податку, повинні сплатити додаткові 25 тис. грн на рік.

Звільнення від податку: Власники нерухомості, площа якої не перевищує 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для будинків, або 180 кв. м для різних типів житла, звільняються від сплати цього податку.

