Кабінет Міністрів України готує важливі зміни до постанови №812, які дозволять зберегти нинішні тарифи на тепло для населення. Це рішення має забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2025/2026 років, інформує Завтра.UA.

Що саме планує уряд?

Зараз виробники тепла закуповують газ за пільговими цінами, щоб не підвищувати тарифи для споживачів. Термін дії цих пільг спливає 31 жовтня 2025 року, а це якраз початок опалювального сезону. Щоб не допустити різкого зростання цін, уряд планує продовжити дію пільгового механізму до 31 березня 2026 року. Це дозволить безперебійно постачати тепло в домівки українців протягом усієї зими.

Якими будуть тарифи на газ?

Зміни стосуватимуться не лише населення, але й бюджетних установ. Завдяки продовженню дії урядової постанови, ціни на газ залишаться такими:

7 420 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ) — для виробників теплової енергії, які обслуговують населення.

за тисячу кубометрів (з ПДВ) — для виробників теплової енергії, які обслуговують населення. 16 390 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ) — для бюджетних установ.

Ці ціни значно нижчі за ринкові, які зараз сягають 21 600 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ). Таким чином, уряд виконує свої зобов’язання перед населенням, які діють у рамках мораторію на підвищення тарифів. Цей мораторій, введений на час війни, стосується газу, опалення та гарячої води, але не поширюється на електроенергію та холодне водопостачання.

Хто відповідає за постачання?

Постачальником газу за пільговими тарифами залишається ТОВ “Нафтогаз Трейдинг”. Компанія продає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), покладених на НАК “Нафтогаз України” урядом. Це гарантує стабільне постачання блакитного палива та захист споживачів у складний воєнний час.

Наразі побутові споживачі отримують газ від “Нафтогазу” за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр. Уряд вже заявив, що підвищення комунальних тарифів можливе лише після завершення війни.

Коли чекати на початок опалювального сезону?

Традиційно опалювальний сезон в Україні розпочинається, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль тримається на рівні +8°C або нижче. Зазвичай це відбувається 15 жовтня, але остаточне рішення залежить від місцевої влади та погодних умов.

