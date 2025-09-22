У Генпрокуратурі нарешті почалися кардинальні зміни, основний маркер змін, як на мене справа Добкіна — експерт

Відомий експерт Михайло Шнайдер заявив, що після призначення нового Генпрокурора Руслана Кравченка в правоохоронній системі України почалися кардинальні зміни. Про це він написав у Facebook.

За його словами, багато років одним із найбільш прибуткових «бізнесів» у правоохоронних органах був продаж кримінальних справ, який приносив сотні мільйонів доларів щороку.

На думку експерта, те, що справа такого рівня реально дійшла до стадії розслідування, свідчить не лише про можливе покарання для проросійського політика з минулого, а й про системні зміни у роботі правоохоронних органів.

— підкреслив Шнайдер.

Експерт резюмував: процес пішов, і це не може не тішити.