Кримінальне провадження через земельні зловживання Костюшко і Бабіча відкриють на Житомирщині – ЗМІ

Незаконну діяльність компаній депутатки Житомирської облради Ірини Костюшко та її бізнес-партнера, екс-топменеджера російської компанії Росгосстрах Павла Бабіча, буде розслідувати Національна поліція. Підприємців, які займаються обробітком кількох тисяч гектарів землі в Житомирській та Рівненській області на кошти російського підсанкційного бізнесу, підозрюють у незаконному заволодінні низкою земельних ділянок запасу, які перебувають у комунальній власності у Житомирському та Коростенському районах, йдеться в публікації ЗМІ. Зокрема, компанії Костюшко і Бабіча беруть участь в незаконному обробітку земель запасу. Про це стало відомо із заяви одного із місцевих мешканців, за якою місцевий Коростенський райвідділок поліції мав би внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. “Згідно з наявними в розпорядженні редакції даними заяви та копії постанови судді, заявник шукав для себе ділянку в межах Коростенської громади, де б міг реалізувати своє право на безкоштовне отримання землі сільськогосподарського призначення від держави. Дві таких ділянки, які значились за документами як “вільні”, виявились засіяні зерновими культурами. Зокрема, ділянка 1822385600:05:000:0200 площею 7,5642 га в Болярці поблизу Стремигорода і ділянка 1822382800:06:000:0016 – 8,45 га у Ліснівщині – засіяні соняшником”, – йдеться в матеріалі. Згідно з даними публічних кадастрових карт, обидві ділянки є “землями запасу”, які не передані в користування жодним юридичним чи фізичним особам. Однак де-факто (і це видно на супутникових знімках), ділянки станом на цей час перебувають під обробітком.

Спочатку заявник звернувся до місцевого відділку поліції, аби ті внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 197-1 Кримінального кодексу – самовільне зайняття земельної ділянки. Найбільш суворе покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до 3 років. Утім, в поліції не стали відкривати провадження – тож заявник звернувся до суду. Відповідно до даних, оприлюднених у судовому реєстрі, 8 вересня набрало законної сили рішення, відповідно до якого Коростенська поліція зобовʼязана внести відповідні відомості до ЄРДР і в подальшому розслідувати відповідні провадження.

Більшість сусідніх ділянок обробляються компаніями з орбіти “Зоря Агро Групп”, тож можна зробити висновок, що проблемні ділянки, виявлені заявником – засіяні і обробляються саме фірмами депутатки Житомирської облради.

Це вже далеко не перше кримінальне провадження щодо незаконного використання землі фірмами Костюшко-Бабіча. Видання нагадує, що на початку серпня зʼясувалось, що одна з фірм Костюшко – ПОСП “Зоря” – 12 років незаконно користувалось понад 500 га земель, які повинні були бути передані до земель запасу Коростенської громади. У лютому 2022 року слідчим відділом Коростенського райуправління ГУНП в Житомирській області було відкрито провадження №42022062350000035 щодо привласнення понад 50 земельних ділянок в районі села Стремигород шляхом шахрайства. На частині з них, де був ліс – компанії Костюшко і Бабіча провели незаконну вирубку лісів, за що отримали ще одне кримінальне провадження – №120240604900000514, уже за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу – до трьох років тюрми) – і здали в оренду компанії ТОВ “Фін-Інвест Полісся”, що фігурувала у виведенні $16 млн на закордонні рахунки з банку “Січ”.

“У разі виявлення порушень і вилучення земель з користування Костюшко і Бабіча, як це повинно було б статися з 500 га земель запасу Коростенської громади – цей випадок мав би стати показовим як для інших “тіньових” фермерів регіону, так і для чиновників, які або навмисне закривають очі на наявність таких схем, або ж є ще й їхніми співучасниками”, – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, з 2021 року повʼязані із ексвласником Росгосстраху компанії вклали в український бізнес – фірми з групи “Зоря Агро Групп” Ірини Костюшко – понад $7 млн., нагадує видання. Ці ж компанії є інвесторами численних обʼєктів комерційної нерухомості в росії. Саму Ірину Костюшко неодноразово звинувачували у наявності російського паспорта, через що вона нібито навіть покинула фракцію “Пропозиція” у Житомирській облраді.