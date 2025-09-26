Харків’яни вимагають позбавити Добкіна звання «Почесного громадянина»

У Харкові з’явилась петиція до міської ради з вимогою позбавити Михайла Добкіна почесного звання, яке він отримав у 2013 році за підтримки Геннадія Кернеса, повідомляють “Факти”

Ініціатори наголошують: дії та висловлювання Добкіна несумісні з високим статусом почесного громадянина міста.

У петиції вказані головні аргументи:

• участь у «з’їздах південно-східних регіонів» у 2014 році, що спричинило кримінальне провадження за статтею «посягання на територіальну цілісність України»;

• внесення у базу «Миротворця» як організатора проросійських мітингів;

• підтримка «Беркута» під час Майдану та образливі заяви проти протестувальників;

• відкрита прихильність до діяльності УПЦ МП.

Додатково згадують бізнес Добкіних: СБУ розслідує можливе постачання продукції «Володимир-Волинської фабрики» на окуповані території та до рф, а отримані кошти могли йти на фінансування військ агресора.

Окремо у фокусі — заяви Добкіна про путіна.

У 2020 році в інтерв’ю Дмитру Гордону він назвав російського диктатора «найсильнішим лідером, який підняв росію з колін». Окупацію Криму Добкін цинічно порівняв із «тим, як у друга відвели дівчину».

Такі висловлювання після анексії Криму й війни на Донбасі, на думку авторів петиції, повністю дискредитують Добкіна.

Варто нагадати, що після 24 лютого держава вже позбавила звань і нагород низку колишніх високопосадовців та проросійських політиків, серед яких Азаров, Царьов, Медведчук і Бойко.