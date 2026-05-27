На Рівненщині тисячі селян можуть лишитись без орендної плати – арештовано компанію депутатки облради Ірини Костюшко – ЗМІ

Компанія “Прислуч Агро” депутатки Житомирської обласної ради Ірини Костюшко опинилась під арештом. Суд наклав його за невиконання договірних умов. ТОВ “Прислуч Агро” орендує 6659 земельних ділянок в сусідній Рівненській області в околицях містечка Березне та села Прислуч. Тепер фірма Костюшко та її бізнес-партнера Павла Бабіча більше не зможе обробляти орендовану землю, а відтак – вчасно і в повному обсязі розрахуватися з селянами за паї, йдеться в матеріалі видання Коротко.Про.

За даними видання, уже стало відомо, що Ірина Костюшко і Павло Бабіч планують виводити ділянки з управління “Прислуч Агро”. “Це буде прямим порушенням рішення суду, який заборонив будь-які нотаріальні та реєстраційні дії, що стосуються компанії – а значить, і припинення договорів оренди, що вже зареєстровані за цим бізнесом”, – сказано в матеріалі.

Журналісти зʼясували, що справа тягнеться з початку 2021 року, коли два місцевих підприємці вирішили продати ТОВ “Прислуч Агро”, яка мала в оренді банк із понад 6 тис. земельних ділянок площею в декілька тисяч гектарів. “Угода передбачала, що спочатку ці частки будуть оплачено і тільки після оплати права власності перейдуть до нового господаря. Утім, корпоративні права перейшли до «нового власника» – кіпрської Амагере Холдинг Лімітед, а попередні власники залишились і без землі, і без грошей”, – сказано в статті.

Згодом “Амагере” формально переписали на Павла Бабіча – колишнього начальника служби безпеки СК “Провідна”, яка тепер має назву ПрАТ “Провагроінвест” (страховий бізнес вирішили поміняти на аграрний). Паралельно до схеми залучили Ірину Костюшко. Зараз кіпрському офшору, крім ТОВ “Прислуч Агро”, належать також “Зоря Агро груп”, ПП “Злагода Агро”, ПП “Петрівське”, ТОВ “Зоря-Стремигород”, ТОВ “АФ Заворотичі”. У ці компанії, згідно з оприлюдненими в ЗМІ документами, інвестори “Амагере” вклали близько $7 млн російських коштів. При цьому, в цій же звітності була вказана і низка кіпрських офшорок, через які росіяни інвестували кошти в нове готельне і житлове будівництво в Сочі, Нижньому Новгороді, Москві, Санкт-Петербурзі.

“Фактично, за документами, увесь цей час ТОВ “Прислуч Агро” мали володіти два місцеві підприємці. Вони ж мали отримувати прибутки з оброблюваних полів. Наприкінці 2025 року суди почали розглядати заходи забезпечення позову підприємців: вони вимагали арештувати “свою” частку в “Прислуч Агро”, заборонити її відчужувати, вчиняти з нею будь-які нотаріальні чи реєстраційні дії, змінювати статутний капітал, бенефіціарів, передавати частку в заставу тощо”, – пишуть журналісти.

Напередодні, 25 травня суд своїм рішенням постановив арештувати всі 100% корпоративних прав “Прислуч Агро”. “Тепер де-факто 6659 земельних ділянок, які, згідно з даними YouControl, обробляє компанія – будуть заблоковані. А селяни, які здали свої наділи в оренду горе-підприємцям, очевидно ще довго не дочекаються своєї орендної плати”, – йдеться в матеріалі. Найближчим часом у судах будуть розглядатися позови власників – місцевих підприємців щодо повернення своїх часток.

Видання нагадує, що це уже далеко не перша репутаційна проблема, з якою стикаються Костюшко і Бабіч. “По-перше, самій Костюшко небезпідставно регулярно закидають наявність російського паспорта, через що іі вигнали із фракції в Житомирській обласній раді. По-друге, компанії Костюшко уже звинувачували в незаконному землекористуванні землями міської громади, щоправда тоді йшлося про понад 12 років користування і завдання збитків на десятки мільйонів гривень. Також компанії Костюшко і Бабіча, за даними ЗМІ, брали участь у схемах з відмивання коштів, а також легалізації чорного експорту сільськогосподарської продукції. За даними слідства, вони надавали “підставні поля” для експортних документів, щоб виправдати куплене на чорному ринку збіжжя та знизити митний тягар”, – йдеться в матеріалі.

Крім того, фірми цих “підприємців” були помічені в схемах “повстання мертвих колгоспів”, коли давно розпущені пострадянські сільськогосподарські кооперативи “раптом” через 20-25 років повертаються із небуття і починають “вимагати” собі належні їм землі. “Нині проти Костюшко порушено низку кримінальних справ щодо незаконних переоформлення договорів оренди та відчуження земель. Окрім того до суду подано десятки позовів від пайовиків щодо стягнення заборгованості за договорами оренди та розірвання таких договорів на підставі систематичної несплати оренди компаніями Костюшко-Бабіча. Таким чином, аграрний бізнес зазначених партнерів, організований на кошти росіян, стрімко втрачає свої позиції та свій основний базовий актив – землю”, – йдеться в статті.