Офіс президента «надуває» рейтинг Зеленського, – політолог

Рейтинг президента Володимира Зеленського штучно завищують, щоб збільшити його шанси на майбутніх виборах, пише у Facebook політичний експерт Олександр Кочетков. Він зауважує, що останнім часом у публічному просторі почастішали публікації досліджень, де чинний президент посідає перше місце.

Як приклад Кочетков наводить дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Різкий стрибок популярності Зеленського за один місяць, на його думку, суперечить іншим даним.

Експерт також помітив, що дослідження «Рейтингу» за липень, де рейтинг президента був нижчим, чомусь зникло з сайту компанії.

«За даними групи «Рейтинг», у липні цього року за Зеленського були готові проголосувати 25,2% опитаних, а в серпні – 35,2%. Плюс десять відсотків за місяць, і це при тому, що навіть КМІС, традиційно лояльний до Банкової, у липні зафіксував падіння довіри до президента з 65% до 58%», – зазначає політолог.

Політолог проаналізував і опитування компанії «Нью Імідж Маркетинг Груп», у якому Зеленський також лідирує. На думку експерта, значний відрив президента від інших потенційних кандидатів, зокрема Валерія Залужного, виглядає нереалістичним, оскільки рівень суспільної довіри до Залужного сьогодні є високим.

«Залужний на другому місці і відстає більш ніж на 8% – таке відставання також виглядає дивно, адже рейтинг суспільної довіри в екс-головкома точно не менший, ніж у діючого президента. Дуже схоже, що головною задачею, яка ставилася соціологам, було перше місце Зеленського (не настільки важливо, з якими цифрами – але саме перше і з великим відривом від інших)», – зазначає Кочетков.

На його думку, ці дослідження можуть бути замовлені Офісом президента. Кочетков припускає, що в разі поразки Зеленського на виборах, голова ОП Андрій Єрмак може зіткнутися з серйозними проблемами, оскільки втратить свій захист. Зважаючи на це, єдиним бажаним результатом для ОП є перемога Зеленського, і саме тому його рейтинги штучно завищуються.

#україна #політика #зеленський #соціологія #рейтинги #оп #єрмак #залужний #аналітика #кочетков #вибори