Після підрахунку переважної більшості голосів на парламентських виборах у Молдові, партія президентки Майї Санду — “Дія і Солідарність” (PAS) — здобуває переконливу перемогу. Станом на ранок 29 вересня, коли Центральна виборча комісія Молдови підрахувала понад 99% бюлетенів, проєвропейська сила PAS отримує 49.88% голосів. Цей результат дає партії можливість знову сформувати уряд самостійно та контролювати більшість місць у парламенті, інформує Завтра.UA.

На другому місці опинився “Патріотичний блок”, який підтримує проросійські позиції, із результатом 24.35%.

Голоси діаспори зміцнили позиції PAS

Вирішальний вплив на остаточний результат мали голоси молдован, які перебувають за кордоном. Експерти зазначають, що саме підтримка діаспори остаточно забезпечила PAS необхідну більшість. За межами країни проголосували понад 200 тисяч громадян, більшість із яких віддала перевагу проєвропейській силі.

Напружена кампанія та втручання: Звинувачення проти Росії

Вибори відбувалися в умовах напруженої політичної боротьби, що супроводжувалася звинуваченнями у зовнішньому втручанні. Кампанію супроводжували інформаційні атаки та організація фейкових повідомлень, зокрема про вибухи. Аналітики прямо вказували на ймовірну спробу втручання Росії, спрямовану на підтримку проросійських сил.

“Слухати громадян і працювати на єдність”: Перші заяви переможців

Після оголошення проміжних результатів, які свідчили про впевнене лідерство, представники PAS заявили, що “спробують більше слухати громадян і працювати на єдність суспільства”. Ця заява підкреслює намір проєвропейської команди зосередитися на внутрішніх реформах і консолідації суспільства.

Курс на євроінтеграцію та співпраця з Україною

Перемога “Дії і Солідарності” Майї Санду гарантує продовження курсу Молдови на європейську інтеграцію. Аналітики прогнозують зміцнення співпраці з Україною, що є важливим фактором для стабільності західного флангу у регіоні та безпеки на спільному кордоні.

Явка та динаміка підрахунку

Загальна явка на виборах становила 52%. У голосуванні взяли участь понад 1,5 млн людей. Найбільшу активність продемонстрували громадяни віком 66-75 років (76,14%), тоді як серед молоді (18-25 років) явка була 48%.

Динаміка підрахунку (Хронологія):

06:36 (99% голосів): PAS — 49.88%; “Патріотичний блок” — 24.35%.

PAS — 49.88%; “Патріотичний блок” — 24.35%. 03:24 (98% голосів): PAS — 49.63%; “Патріотичний блок” — 24.51%.

PAS — 49.63%; “Патріотичний блок” — 24.51%. 00:02 (86% голосів): PAS — 45.06%; “Патріотичний блок” — 27.64%.

PAS — 45.06%; “Патріотичний блок” — 27.64%. 22:15 (25% голосів): PAS — 39.59%; “Патріотичний блок” — 31.96%.

Партія PAS демонструвала постійне зростання відсотка голосів у міру надходження даних із дільниць, що підтвердило її впевнену перемогу.

