Зеленський готовий провести вибори

В ексклюзивному інтерв’ю для Fox News Президент України Володимир Зеленський відкинув звинувачення в централізації влади, корупції та ігноруванні виборчого процесу. Він наголосив, що вибори можуть бути проведені навіть під час припинення вогню, але для цього потрібна підтримка міжнародних партнерів і гарантії безпеки, інформує Завтра.UA.

Відповідь на занепокоєння щодо корупції та виборів

Під час інтерв’ю ведучий Fox News звернув увагу на занепокоєння, які існують у світі, зокрема у США, щодо корупції в Україні, використання фінансової допомоги та відсутності виборів. Він процитував матеріал видання Politico, де йшлося про зростання невдоволення в партії президента щодо його “надто персоналізованого стилю правління” та схильності ігнорувати парламент.

Зеленський рішуче спростував ці звинувачення, підкресливши, що всі антикорупційні реформи були ухвалені саме нинішнім парламентом, де більшість належить його партії.

“Перш за все — це неправда. Усі антикорупційні реформи проголосував цей парламент, більшість. Більшість — це наша партія. Усе, усі зміни, уся незалежність антикорупційної інфраструктури була проголосована упродовж цього року і упродовж війни”, — заявив він.

Готовність до виборів та умови їх проведення

Щодо питання виборів, Володимир Зеленський визнав, що їх проведення є складним завданням під час війни. Але зазначив, що це можливо навіть за умов припинення вогню. Президент підкреслив, що для організації виборів Україна потребує допомоги та гарантій безпеки від своїх партнерів.

“Ми можемо (провести вибори — ред.). З нашими партнерами, звісно, і з гарантіями безпеки”, — підсумував Зеленський.

Це питання набуло особливої актуальності на тлі дискусій у суспільстві та заяв міжнародних партнерів щодо важливості збереження демократичних процедур, навіть в умовах повномасштабної війни.

Нагадаймо, раніше Зеленський назвав умову для закінчення війни.