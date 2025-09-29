Частина українських споживачів може отримати у жовтні платіжки за холодну воду та водовідведення із донарахуваннями. Це стосується тих, хто вчасно не передає показники лічильників, інформує Завтра.UA.

Як пояснюють у “Київводоканалі”, якщо дані лічильників не передати до кінця місяця, система автоматично розраховує споживання за середніми показниками. Через це може виникнути ситуація, коли споживач заплатить більше, ніж фактично використав.

Якщо показники не внести до 30 – 31 числа, у платіжках за цей місяць можуть з’явитися суттєві донарахування. Щоб уникнути цього, важливо передавати актуальні дані щомісяця.

Чи залишаться тарифи на воду без змін?

За інформацією НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), у Києві та більшості великих міст тарифи на холодну воду та каналізацію наразі не змінюються.

Проте у менших населених пунктах місцева влада має право встановлювати власні тарифи, тому підсумкові суми у платіжках можуть різнитися.

Що відомо про зміни у комунальних тарифах: коротко про головне

У жовтні 2025 року тарифи для населення залишаться стабільними за основними комунальними послугами:

Електроенергія коштуватиме 4,32 гривні за кіловат-годину .

коштуватиме . Чинні ціни на газ від “Нафтогазу” збережуться щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Щодо майбутнього, Національний банк очікує, що з 2026 року в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги. Водночас у Верховній Раді не поділяють цього прогнозу.

Нагадаймо, раніше стало відомо про опалювальний сезон 2025/2026: як зміняться тарифи на тепло.