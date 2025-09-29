Працівники найбільшого в Україні дитбудинку «Сонечко», які роками отримували зарплати і премії, хоча всіх вихованців евакуювали, обійшлися бюджету у понад 212 мільйонів гривень. Ці кошти пішли на виплати персоналу, більшість якого офіційно перебувала у «простої» в Запоріжжі, тоді як діти перебували за тисячу кілометрів на Львівщині. Розслідування NGL.media виявило ознаки системної корупції та безгосподарності, де інтереси чиновників та працівників соціальної сфери переважили потреби дітей, інформує Завтра.UA.

Евакуація без персоналу: діти поїхали, «простій» залишився

На початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Запорізький будинок дитини «Сонечко» евакуював усіх 178 вихованців віком до шести років на Львівщину. Проте з 424 працівників закладу лише одна педіатриня, Ольга Ревченко, залишилася з дітьми на постійній основі.

Більшість працівників відмовилася їхати за вихованцями, обравши так званий «простій», що дозволяє отримувати не менше 2/3 тарифної ставки окладу, не працюючи, і при цьому період зараховується до трудового стажу. Колектив, за словами екс-заступниці директорки Оксани Найдьонової та керівництва Запорізької ОВА, намагалися зберегти на випадок повернення дітей, незважаючи на те, що законодавство дозволяє переводити працівників на іншу роботу або звільняти їх, пропонуючи допомогу по безробіттю.

Сотні мільйонів на утримання «порожнього» дитбудинку

Загалом з 2022 по 2025 роки утримання дитбудинку «Сонечко» без дітей обійшлося у понад 233 млн грн. Левова частка цієї суми – майже 212 млн грн – була витрачена на зарплати та премії персоналу.

Журналісти NGL.media, які звернули увагу на «Сонечко» через його найбільший бюджет серед усіх дитячих інституційних закладів України, виявили, що майже 300 працівників закладу перебували у простої протягом 2022-2025 років. Вони отримували гроші, не доглядаючи дітей, оскільки основна відповідальність лягла на заклади-реципієнти на Львівщині.

Порівняння витрат: На утримання евакуйованих дітей у закладах Львівщини за 2022-2025 роки з обласного бюджету витратили близько 123 млн грн, що майже вдвічі менше, ніж «Сонечко» витратило лише на зарплати свого персоналу.

Премії «мертвим душам» та непрозорість виплат

Ситуація загострюється виплатою значних премій. Лише за вересень 2024 року сума премій склала понад 800 тис. грн. Однією з несподіваних підстав для додаткової оплати стало «свято Різдва Богородиці».

Колишні працівники, які фігурують у документах як отримувачі премій, часто не пам’ятають точних сум чи навіть факту отримання додаткової оплати. Це підтверджує припущення експертів про потенційні корупційні схеми:

Схема «трудова книжка за зарплату»: Працівники формально числилися у штаті для накопичення стажу, але не працювали, отримуючи частину зарплати. Схема «відкату»: Частина премії, виписаної на працівника, могла повертатися керівництву.

Колишня заступниця директорки Оксана Найдьонова, яка призначала більшість премій і сама отримала найбільшу надбавку у вересні 2024 року (31 тис. грн), відмовилася детально коментувати принцип їх нарахування.

Наслідки та фінал «Сонечка»

Тривале перебування дітей на обліку запорізького закладу, попри їхнє фактичне проживання на заході України, уповільнювало процес їхнього переведення у сімейні форми виховання, оскільки потенційні усиновлювачі мали звертатися до Служби у справах дітей у Запоріжжі.

Нездатність керівництва «Сонечка» та Запорізької ОВА скоротити персонал або перевести його на іншу роботу, як це дозволяє законодавство, призвела до нецільового витрачання величезних бюджетних коштів в умовах війни.

Наприкінці грудня 2024 року Запорізька ОВА оголосила про закриття будинку дитини «Сонечко», яке офіційно відбулося у червні 2025 року. Колишня очільниця закладу Лілія Філіпська, яка наполягала на збереженні штату, тепер відмовляється від коментарів, заявляючи: «нас більше нема, не дзвоніть до мене».

Юрист у галузі трудового права Віталій Дудін підкреслює, що хоча простій не має часових обмежень, витрачання величезних бюджетних коштів на довготривалий простій є неприйнятним, особливо коли є законодавчі механізми для переведення працівників або їх звільнення із забезпеченням соціальних гарантій.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що дітям захисників і захисниць компенсують вартість навчання: хто має право на допомогу.