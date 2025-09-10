Уряд України оголосив про відшкодування вартості навчання для 13 тисяч студентів, чиї батьки є захисниками та захисницями України. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що компенсацію отримають студенти, які навчалися у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти протягом минулого навчального року. Ця програма є виявом вдячності держави перед родинами воїнів, що боронять країну, інформує Завтра.UA.

Кому надається компенсація?

Компенсацію за контрактне навчання можуть отримати діти, що належать до однієї з таких категорій:

Члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць.

Діти ветеранів з інвалідністю внаслідок війни.

Діти учасників бойових дій.

Діти зниклих безвісти.

Діти полонених.

Діти постраждалих учасників Революції гідності.

Ключовою умовою є також наявність чинної ліцензії у закладу освіти та його договір із Міністерством у справах ветеранів.

Як отримати відшкодування?

Діти захисників і захисниць, які вже навчаються на контракті у 2024/2025 навчальному році, отримують відповідні сертифікати. Ті, хто лише вступив цьогоріч, мають звернутися до адміністрації свого закладу освіти для подання документів. Для них кошти будуть відшкодовані орієнтовно в листопаді 2025 року.

Ця ініціатива є спільним проєктом Міністерства у справах ветеранів, Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації. Вона реалізується за експертної підтримки «Проєкту підтримки Дія», який фінансується Програмою розвитку ООН в Україні та Швецією.

Додаткову інформацію та покроковий алгоритм дій для отримання компенсації можна знайти за посиланням: http://bit.ly/4n6KMYn.

