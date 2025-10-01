Сьогодні вночі, 1 жовтня, Харків та область зазнали масованої атаки з боку російських військ із застосуванням керованих авіабомб (КАБ) та ракет. Удари були зафіксовані по Харкову, передмістю та Чугуївському району, інформує Завтра.UA.

За інформацією ДСНС Харківщини та місцевої влади, внаслідок обстрілів виникли значні руйнування та пожежі на території ринку «Барабашово», в приватному житловому секторі, на території гаражних кооперативів та інших об’єктах.

Основні наслідки ударів:

Київський район, Харків: Одне з влучань сталося по території ринку. Виникла масштабна пожежа, горіли торговельні павільйони на загальній площі 2800 м² .

Одне з влучань сталося по території ринку. Виникла масштабна пожежа, горіли торговельні павільйони на загальній площі . Салтівський район, Харків: Зруйновано житловий будинок з подальшим займанням. На території гаражного кооперативу зафіксовано пожежу та руйнування гаражів на площі 350 м².

Також пошкоджено скління житлових будинків та аптеки.

Постраждалі та ліквідація наслідків

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали люди. Дані про кількість різняться: ДСНС повідомляє про 5 постраждалих, тоді як голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов згодом уточнили інформацію про 6 осіб, які отримали необхідну медичну допомогу.

Пожежі, що виникли внаслідок ударів, локалізовані, наразі триває їх ліквідація. На місцях влучань працюють усі профільні підрозділи ДСНС, включаючи психологів, піротехнічні та кінологічні розрахунки, а також вогнеборці Циркунівської добровільної пожежної команди.

Міський голова Ігор Терехов підтвердив, що Харків опинився під комбінованою атакою, але зазначив, що найбільші руйнування спричинили саме КАБ. Повітряні сили ЗСУ також фіксували загрозу застосування балістичних ракет із боку Брянщини та Курської області, паралельно з рухом авіабомб.

