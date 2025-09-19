Президент США Дональд Трамп знову висловився щодо війни в Україні, назвавши умову, за якої, на його думку, російський диктатор Володимир Путін припинить бойові дії. Під час пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером Трамп заявив, що здатний змусити Росію відступити, вплинувши на світові ціни на нафту. Передає видання Clash Report, інформує Завтра.UA.

“Низька ціна на нафту змусить Путіна закінчити війну”

Трамп вважає, що ключовим фактором, який може змусити Путіна припинити бойові дії, є різке падіння цін на нафту. Він зазначив, що вже вводив санкції проти Індії, щоб та припинила купувати російську нафту.

“Я готовий робити й інші речі, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту в Росії. Якщо ціна на нафту впаде, у Путіна не буде іншого вибору, як закінчити війну,” — заявив Дональд Трамп.

“Якби я був президентом, війни б не було”

Крім того, Трамп вкотре повторив свою тезу про те, що війни в Україні не сталося б, якби він залишався на посаді президента. Він також стверджує, що за час свого президентства зупинив сім війн.

Повертаючись до теми України, Трамп додав: “Я сподіваюся, що скоро у нас будуть для вас гарні новини.”

