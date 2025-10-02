На Харківщині викрито масштабну корупційну схему, що дозволяла чоловікам призовного віку незаконно отримувати відстрочку від мобілізації через фіктивне “навчання”. За даними прокуратури, організатором оборудки виявився позафракційний депутат Харківської обласної ради VIII скликання, обраний від забороненої проросійської партії “ОПЗЖ”, інформує Завтра.UA.

Ключовий фігурант: Проректор та депутат-ухилянт

Головним підозрюваним є 46-річний проректор одного з провідних харківських університетів, який одночасно має мандат депутата облради. Слідство встановило, що саме він розробив і втілював схему системного ухилення від мобілізаційних обов’язків упродовж 2024 року.

Для реалізації злочинного плану депутат залучив двох спільниць – працівниць іншого освітнього закладу. Їхня роль полягала у виготовленні підроблених документів та внесенні недостовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Навчання “на папері”: Корупція в освітній сфері

«Студенти», яким оформлювалися відстрочки, фактично не відвідували занять і не складали іспитів. Весь навчальний процес був суто формальним і існував лише на папері. На підставі цих фіктивних довідок чоловіки призовного віку незаконно отримували законну підставу для звільнення від призову.

Наразі правоохоронці встановлюють точну кількість осіб, які скористалися цією корупційною послугою. Виявлена схема має чітко виражений системний характер.

Обшуки та підозри

У межах досудового розслідування Управління СБУ в Харківській області провело 36 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів схеми. Було вилучено ключові докази протиправної діяльності, зокрема:

документи;

чорнові записи;

мобільні телефони.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури депутату облради та двом його спільницям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, за попередньою змовою групою осіб).

Суд вже обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Нагадаймо раніше у Львові викрили викладача, який організував схему для ухилянтів.