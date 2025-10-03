Тривожна ніч на 3 жовтня стала черговим випробуванням для України: Росія здійснила масовану комбіновану атаку із застосуванням сотень безпілотників (близько 300 БпЛА) та десятків ракет (17 крилатих і 7 балістичних). Ворожий удар охопив шість областей — Полтавську, Одеську, Харківську, Дніпропетровську, Київську та Сумську. Основний акцент був зроблений на ураженні об’єктів, зокрема, енергетичної інфраструктури, що призвело до серії потужних вибухів у Полтаві, Дніпрі та Одесі, інформує Завтра.UA.

Атаки на інфраструктуру та ключові регіони

Попередньо відомо, що серед цілей нічної атаки були й об’єкти енергетичної інфраструктури.

Найважчих ударів було завдано по Полтавській області, яка перебувала під масованим комбінованим обстрілом. У Полтаві за даними моніторингових каналів, близько 01:15 пролунали вибухи, ймовірно, із застосуванням крилатих ракет “Іскандер-К”. Пізніше, о 04:43, Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, вектор якої був спрямований на Полтаву. Крім того, ворожий БпЛА фіксувався курсом на Кременчук.

У Дніпрі близько 03:00 пролунала повторна серія вибухів, повідомляло Суспільне.

Мер Одеси Геннадій Труханов о 02:30 повідомив про вибухи в місті.

Обстріл Київщини та робота ППО

У Києві та Київській області протягом ночі кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА.

Близько 22:55 мер столиці Віталій Кличко поінформував про роботу сил ППО на лівому березі Дніпра по ворожих БпЛА. Він зазначив, що “ще багато дронів прямують у бік столиці”.

Протягом ночі Повітряні сили також попереджали про політ БПЛА курсом на Київ (01:37), а також про ворожі дрони на півночі Київської області, що прямували на Житомирську область.

У Києві близько 03:55 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Ситуація на інших напрямках

Близько 04:00 Повітряні сили повідомили про Пуски КАБ (керованих авіаційних бомб) на Сумщину та Донеччину. Також фіксувався БпЛА на Полтавщині із західним курсом.

Наразі деталі про точну кількість збитих цілей, постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

