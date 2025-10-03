Бажання адміністрації Трампа направити Україні далекобійні ракети Tomahawk може бути нежиттєздатним через обмежені запаси ВМС США та інші потреби. Про що повідомило агентство Reuters, з посиланням на американських чиновників та джерела, знайомі з ситуацією. Проте Вашингтон розглядає інші шляхи для посилення далекобійних спроможностей Києва, інформує Завтра.UA.

Сумніви щодо доцільності постачання Tomahawk

Нещодавня заява віце-президента США Джей Ді Венса про те, що Вашингтон розглядає запит України на отримання далекобійних ракет Tomahawk, які можуть завдавати ударів глибоко по території Росії, включаючи Москву, викликала значний резонанс.

Однак, американський чиновник та три джерела, знайомі з навчанням та постачанням цих ракет, поставили під сумнів доцільність такого кроку. Головною перешкодою є те, що поточні запаси Tomahawk (дальність яких може сягати 2500 кілометрів) переважно призначені для потреб ВМС США та інших військових програм.

«Браку цієї робочої зброї, яку часто використовують військові для наземних атак, немає. Однак, Tomahawk малоймовірні», – заявив американський чиновник. Він припустив, що Києву можуть бути поставлені інші варіанти для ближчої дії.

Наразі ВМС США, основний користувач Tomahawk, придбали 8959 одиниць. Виробництво коливається від 55 до 90 ракет на рік, а на 2026 рік заплановано закупити 57 одиниць, згідно з бюджетними документами Пентагону.

Розвідувальна допомога та європейський шлях

Замість прямого постачання Tomahawk, США, схоже, схиляються до альтернативних механізмів.

Розвідувальна допомога: У середу агентство Reuters повідомило, що США нададуть Україні розвідувальні дані щодо цілей далекого енергетичного об’єкта в Росії. Це рішення, схоже, є одним із відчутних результатів зміни позиції президента Дональда Трампа щодо війни в Україні.

У середу агентство Reuters повідомило, що США нададуть Україні розвідувальні дані щодо цілей далекого енергетичного об’єкта в Росії. Це рішення, схоже, є одним із відчутних результатів зміни позиції президента Дональда Трампа щодо війни в Україні. Альтернативні постачання через союзників: Американський чиновник зазначив, що США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу зброю далекобійної дії та постачати її Україні.

Зміна позиції Трампа та фінансовий механізм

Різке пом’якшення риторики президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни, його припущення про можливість повернення Україною всіх окупованих земель та називання російських військових «паперовим тигром», відкрило шлях до нової політики допомоги.

Крім того, США та їхні союзники розробили новий фінансовий механізм – Список пріоритетних потреб України (PURL) – для постачання нової зброї та зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО.

Постачання Україні будь-яких далекобійних ракет, подібних до Tomahawk, могло б значно розширити її ударні можливості. Це б дозволило вражати військові бази, логістичні центри, аеродроми та командні центри глибоко всередині російської території. Однак, Кремль вже заявив, що надання “Томагавків” спровокує новий виток небезпечної ескалації між Росією та Заходом.

Нагадаймо, раніше стало відомо про удари по кремлівському гаманцю: США нададуть Україні розвіддані для атак глибоко в Росії.