У Києві на лаві підсудних опиниться 42-річний чоловік, який організував і очолив корупційну схему з масового незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Прокурори Дарницької окружної прокуратури скерували його справу до суду, інкримінуючи сприяння ухиленню від мобілізації шляхом ризикованої переправи через річку Тиса, інформує Завтра.UA.

$8000 за можливість уникнути обов’язку

Слідство встановило, що обвинувачуваний активно займався підшукуванням військовозобов’язаних, пропонуючи їм “послуги” з незаконного виїзду до Румунії. Ціна питання за можливість ухилитися від виконання конституційного обов’язку була високою — до $8000.

Чоловік пропонував “клієнтам” два шляхи перетину кордону, відкрито агітуючи за менш законний, але “дешевший і простіший” варіант:

“Офіційний” маршрут: Передбачав тривалий та дорогий процес оформлення фальшивих документів, що робило його менш привабливим для охочих швидко виїхати. Шлях через річку Тиса: Це був основний, “дешевий і простий спосіб” — перепливання річки на плавзасобі. Організатор активно переконував чоловіків обирати саме цей ризикований, але швидкий варіант, посилаючись на наявність інших клієнтів, що мало б полегшити переправлення.

Логістика корупційної схеми

Київський організатор брав на себе повне супроводження “клієнтів”:

Особисто забирав їх у Києві.

Потягом супроводжував до Закарпатської області.

Звідти забезпечував їм допомогу в доступі до річки та переправленні до Румунії.

Грошові кошти за послуги з корупційного сприяння ухиленню зловмисник отримував через службу таксі. Його затримали “на гарячому” — одразу після отримання частини обумовленої суми, яка становила 5 000 доларів США.

Суворе покарання за злочин у воєнний час

Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України) є тяжким злочином, особливо в умовах воєнного стану та мобілізації.

Санкція статті передбачає суворе покарання: позбавлення волі строком від 7 до 9 років. Судовий розгляд у Дарницькому районі Києва має стати прецедентом, що підкреслює рішучість правоохоронних органів боротися як із корупційними схемами, так і з ухиленням від мобілізації, які підривають обороноздатність країни.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Депутат “ОПЗЖ” перетворив університет на “філіал” ухилянтів.