Президент Франції Еммануель Макрон опинився у глибокій політичній кризі, яка, за оцінкою британської газети The Times, є найсерйознішою з часів Шарля де Голля. Після чергової відставки прем’єр-міністра, Макрон перетворився на так звану «кульгаву качку» (lame duck) — посадовця, який наближається до кінця терміну і втратив значну частину своєї влади та політичного впливу, інформує Завтра.UA.

Як зазначає видання, Франція гостро потребує сильного глави держави з чітким мандатом, чого Макрон зараз не може забезпечити, оскільки він став нездатним нав’язати свою політику розрізненому парламенту.

Пенсійна реформа як каталізатор глухого кута

Головним маркером політичного глухого кута та ослаблення президентської влади стала пенсійна реформа. Закон був ухвалений лише завдяки застосуванню статті 49.3 Конституції, яка дозволяє обійти парламентське голосування.

Це рішення, хоча й дозволило провести реформу, викликало масові протести та поглибило політичну кризу в країні, підірвавши суспільну довіру та загостривши розкол між владою та опозицією.

Три сценарії для президента

На думку The Times, у Макрона залишилося три основні варіанти подальших дій, щоб вийти з кризи:

Призначення нового прем’єр-міністра. Проведення дострокових парламентських виборів. Власна відставка з посади.

Згасаючий міжнародний авторитет

Незважаючи на внутрішнє протистояння, Макрон продовжує зберігати активну роль на міжнародній арені, зокрема щодо війни в Україні та концепції європейської стратегічної автономії. Однак, як підкреслює The Times, його внутрішня слабкість неминуче впливає на його авторитет як одного з лідерів Європи.

«У той час як його амбіції залишаються високими, його політичний капітал і реальні можливості для впровадження далекосяжних реформ у Франції, схоже, досягли своєї межі», – підсумовує видання. Для Макрона найближчі роки, ймовірно, стануть боротьбою за збереження своєї реформаторської спадщини, а не за її розширення.

Президент наодинці: символ моменту

За кілька годин після оголошення про відставку ледь призначеного уряду, телеканал BFMTV показав Еммануеля Макрона наодинці на набережній у Парижі. Цей візуальний образ символічно підкреслює його поточну ізоляцію та складність моменту, який переживає французький лідер.

