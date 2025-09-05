Європейський Союз розробляє детальний план розгортання двох наземних груп військ в Україні. Ця ініціатива є частиною ширших зусиль, спрямованих на посилення тиску на Росію та зміцнення позицій Києва напередодні можливих переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць вже погодилися зробити свій внесок у забезпечення безпеки України, інформує Завтра.UA.

Два напрямки роботи: навчання та стримування

За даними газети The Wall Street Journal, європейське військове командування розробило план, що передбачає створення двох окремих груп. Перша з них займатиметься навчанням та допомогою українським військовим, що допоможе підвищити їхню боєздатність.

Друга група матиме на меті формування “сил стримування” для запобігання новій російській агресії. Ці сили будуть розміщені поза лінією фронту і не братимуть участі в активних бойових діях, а їхня присутність має стати надійним бар’єром проти можливих майбутніх нападів. Загалом вже є зобов’язання щодо розгортання понад 10 тисяч військовослужбовців.

Роль США та майбутні санкції

Європейські лідери очікують від США чітких гарантій щодо рівня підтримки, який вони зможуть надати, враховуючи, що американські збройні сили залишаються найпотужнішими у світі.

За повідомленнями, адміністрація Дональда Трампа погодилася розпочати спільну роботу з ЄС над новим пакетом санкцій проти Росії. Ці обмеження можуть включати вторинні санкції, що поширюватимуться на Китай та інші країни, які фінансують війну Росії. У разі реалізації, це може стати першою серйозною спільною санкційною ініціативою між США та ЄС з моменту приходу Трампа до влади.

Хто не надсилатиме війська, але підтримає місію

Польща, Румунія та Італія, хоч і не відправлятимуть свої війська в Україну, пообіцяли надати значну підтримку в інших сферах. Зокрема, йдеться про логістичне забезпечення та участь у миротворчих місіях. Це демонструє широку підтримку ініціативи, навіть серед тих країн, які не готові розміщувати свій контингент безпосередньо в Україні. Загалом 26 країн готові надіслати миротворчі війська або надати іншу допомогу.

Дипломатичний тиск на Путіна

Паризький саміт, на якому було досягнуто цих домовленостей, є частиною зусиль з посилення тиску на президента Росії Володимира Путіна, щоб схилити його до переговорів. За словами Макрона, 26 країн готові взяти участь у миротворчій місії, якщо бойові дії припиняться. Наразі Путін не виявляв особливого інтересу до переговорів, але європейські та американські чиновники наполегливо просувають ідею надійних гарантій безпеки для України, що мало б посилити позиції президента Володимира Зеленського.

