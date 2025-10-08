Сьогодні, 8 жовтня, місто Ніжин Чернігівської області зазнало потужної атаки з боку російських військ. Основний удар припав на об’єкти життєзабезпечення та транспортної логістики. Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола, інформує Завтра.UA.

Удар по залізниці та енергосистемі

За наявною інформацією, армія РФ застосувала 12 дронів-камікадзе “Шахед” для удару по товарному ешелону на перегоні Носівка-Ніжин. Внаслідок цього пошкоджень зазнали колії залізничного полотна сполучення “Ніжин-Київ”.

«Перевезення у вказаному напрямку наразі призупинені. Потяги з Києва тимчасово курсують до станції Носівка», — зазначив мер Кодола.

Через ворожий обстріл ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Зокрема, потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород — Харків затримуються в дорозі на дві години.

Окрім залізничних колій, руйнувань зазнала складська інфраструктура Укрзалізниці, де сталася масштабна пожежа по всій площі даху.

Інше влучання сталося по об’єкту енергосистеми міста. Це призвело до аварійного відключення електропостачання у деяких районах Ніжина. За даними “Чернігівобленерго”, без світла залишилися понад 4,5 тис. абонентів. Вранці 8 жовтня на Чернігівщині вже були запроваджені графіки погодинних відключень.

«Це була важка ніч, але хочу наголосити: інформації про постраждалих громадян на даний час немає!» — повідомив очільник Ніжина Олександр Кодола.

Фахівці мають розпочати ремонтно-відновлювальні роботи одразу після відбою.

Атака на Дніпропетровщину: є поранені

Паралельно, в ніч проти 8 жовтня російські окупанти також атакували Дніпропетровщину. Під обстрілом опинилися Криворізький, Нікопольський і Синельниківський райони, де виникли пожежі.

У Марганецькій громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждали троє людей. Пошкоджено житловий будинок, підприємство, релігійна споруда, інші будинки та автомобілі. У Зеленодольській громаді поранено двоє людей. Загалом, атаки також фіксувалися в Новопільській та Межівській громадах, де дрон влучив у п’ятиповерхівку.

Влада закликала мешканців Ніжина дбати про власну безпеку і не піддаватися паніці.

Нагадаймо, вчора російські окупанти атакували Полтавщину дронами: пошкоджено цивільну інфраструктуру.