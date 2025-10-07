Російські війська здійснили атаку дронами на Полтавську область у ніч на 7 жовтня. Внаслідок удару виникли пожежі та зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури, як повідомляє ДСНС України, інформує Завтра.UA.

Деталі атаки та наслідки

Атака призвела до влучань по об’єктах цивільної інфраструктури, що спричинило пожежі в адміністративних будівлях. Також пошкоджено житловий будинок і господарську споруду.

Раніше, під час оголошення повітряної тривоги, у Полтаві було чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних дронів у напрямку міста. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут підтверджував роботу сил протиповітряної оборони (ППО) в районі.

Ліквідація наслідків

Для боротьби з наслідками ворожого удару та ліквідації пожеж було залучено значні сили та засоби. До робіт долучилися:

64 рятувальники ДСНС

16 одиниць техніки

Пожежний потяг «Укрзалізниці»

Рятувальники оперативно ліквідовують наслідки нічної атаки.

Нагадаймо, вчора Харків пережив масовану нічну атаку дронами: 16 ударів, є постраждалі та руйнування.