Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) готуються до розширення доступу до даних військовозобов’язаних громадян. Після нещодавнього офіційного повідомлення Міністерства оборони України про автоматичне взяття на військовий облік чоловіків віком 25-60, які раніше його не мали, юристи прогнозують, що ТЦК володітиме значно більшим обсягом інформації, інформує Завтра.UA.

Адвокати, які спеціалізуються на мобілізаційних питаннях, у коментарі для ТСН.ua роз’яснили, яка саме інформація про військовозобов’язаних чоловіків та жінок може опинитися у розпорядженні ТЦК.

Реєстрація та місцеперебування: демографічний реєстр стане ключовим

Адвокатка Катерина Аніщенко зазначає, що ТЦК може отримати доступ до інформації з демографічного реєстру про місце реєстрації військовозобов’язаного.

“Для ТЦК може бути доступною інформація з демографічного реєстру про місце реєстрації військовозобов’язаного. Якщо в додатку «Резерв+» немає інформації про інше місце реєстрації, то чоловіка будуть ставити на облік за адресою реєстрації”, — пояснює пані Аніщенко.

Крім того, вона нагадує, що обов’язок стати на військовий облік зберігається і за місцем фактичного перебування. Якщо особа орендує житло, ТЦК може дізнатися про це, якщо законослухняний громадянин самостійно повідомить про зміну місця перебування.

Освіта та спеціальність: підприємства та ВНЗ зобов’язані звітувати

Інформація про освіту та спеціальність – особливо медичну або суміжну з військово-обліковою – буде надходити до ТЦК від навчальних закладів та підприємств.

“Інформацію про те, що особа закінчила навчання та отримала медичну спеціальність… надає вищий навчальний заклад або технікум,” — наголошує Катерина Аніщенко.

Вона додала, що підприємства зобов’язані проходити звірку з ТЦК. В її практиці був випадок, коли підприємство надало інформацію про працівницю, яка мала фармацевтичну освіту, хоча працювала продавцем, оскільки запис про освіту був у трудовій книжці.

Сімейний стан та діти: запити до ДРАЦС

Доступ до даних про шлюб та дітей також може бути відкритий. Ці відомості знаходяться у розпорядженні ДРАЦС (Державного реєстру актів цивільного стану).

“Чи буде інформація про сімейний стан особи у розпорядженні ТЦК — це залежатиме від того, наскільки фахово буде складений запит працівниками ТЦК на отримання вказаної інформації,” — говорить Катерина Аніщенко.

Вона зауважила, що ТЦК можуть запитувати виписки з реєстрів, проте не всі дані (як, наприклад, про сестер та братів) містяться в існуючих реєстрах.

Медичні та інші дані: що ще може бути доступно

Адвокат, колишній слідчий Роман Сімутін впевнений, що ТЦК можуть мати доступ і до медичної документації.

Підсумовуючи, Роман Сімутін прогнозує, що система обліку військовозобов’язаних може отримати доступ до таких даних:

Прізвище, ім’я, по-батькові

Фото

Місце реєстрації

Інформація про сімейний стан

Інформація про стан здоров’я

Паспортні дані (через демографічний реєстр)

Ймовірно, обмежена частина інформації від банків (але не про стан рахунків)

Як знаходять військовозобов’язаних

Катерина Аніщенко також навела приклад із практики, коли повістки від ТЦК були прикріплені до платіжок, за якими мешканці квартири сплачують комунальні послуги. Це свідчить про використання різних методів для встановлення місця проживання громадян.

Нагадаймо, раніше стало відомо про мобілізацію 50+: Кого беруть в першу чергу і куди точно не відправлять на “нуль”.