В Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Під призов підпадають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які є придатними за станом здоров’я та не мають права на відстрочку чи бронювання.

Проте, мобілізація чоловіків, які перетнули 50-річний рубіж, часто викликає найбільше запитань. Чи існують для них особливі правила? Кого призивають насамперед та які посади найчастіше пропонують? Адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua детально роз’яснила ці моменти, вказавши, кого мобілізують у першу чергу, куди точно не відправляють служити, а кого взагалі не візьмуть до ЗСУ, інформує Завтра.UA.

Як мобілізують чоловіків віком 50-60 років

Чинне законодавство про мобілізацію не передбачає винятків щодо чоловіків віком від 50 до 60 років.

“Тобто такі особи також підлягають мобілізації на загальних умовах у разі визнання військово-лікарською комісією (ВЛК) їх придатними до військової служби та відсутності підстав для отримання відстрочки”, — пояснила Марина Бекало.

Отже, всі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають мобілізації на абсолютно рівних підставах, якщо вони придатні за станом здоров’я до військової служби.

Кого мобілізують насамперед

У Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) є внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання від Генерального штабу ЗСУ, які визначають необхідну кількість мобілізованих, а також рекомендований вік, військово-облікову спеціальність тощо.

“Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі та є службовою інформацією, виключно до ТЦК та СП. Тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років є неможливим”, — зазначила Марина Бекало.

Водночас, зазначається, що шанси на мобілізацію зростають, навіть якщо чоловікові понад 50 років, якщо він має військову спеціальність або бойовий досвід. Особливо це стосується фахівців із важливими для армії професіями, як-от інженери, медики, ремонтники техніки тощо.

Куди точно не відправляють служити та кого не візьмуть до ЗСУ

Практика показує, що чоловіків 55+ призивають менше порівняно з молодшими категоріями. Якщо їх і мобілізують, то вони здебільшого обіймають посади, наприклад, логістів або водіїв, у підрозділах забезпечення чи “тилових” структурах.

Однак, якщо чоловіка 50+ років мобілізують на бойову посаду — це не є порушенням закону.

Не підлягають мобілізації військовозобов’язані чоловіки, які:

Визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я (після проходження ВЛК). Досягли граничного віку перебування в запасі. Для рядових, сержантів, молодших і старших офіцерів він становить 60 років. Для представників вищого офіцерського складу — 65 років. Мають відстрочку або бронювання згідно з чинним законодавством (наприклад, за наявності інвалідності або трьох і більше неповнолітніх дітей).

Обов’язки та обмеження для чоловіків 50-60 років

Чоловіки у віці від 50 до 60 років мають ті ж самі обов’язки, що й інші військовозобов’язані:

оновлювати військово-облікові дані;

повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи переїзд;

мати з собою документи та надавати їх на вимогу правоохоронців.

За неявку за повісткою або відмову проходити ВЛК чоловіки цього віку також отримують штрафи від ТЦК.

Для чоловіків передпенсійного віку діє й заборона на виїзд за кордон. Винятки можливі лише за наявності законних підстав (наприклад, інвалідність чи багатодітність).

