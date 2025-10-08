Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Посадовицю підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків для державних інтересів (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), інформує Завтра.UA. Основний акцент у справі зроблено на багаторазовому завищенні вартості оренди нежитлового приміщення, що кваліфікується як розтрата бюджетних коштів через недбале ставлення до службових обов’язків.

Подвійна ціна: як чиновниця завищила оренду без обґрунтування

Слідство встановило, що у травні 2021 року ексчиновниця, ігноруючи вимоги Бюджетного кодексу України, підписала договір оренди приміщення у Києві для потреб Секретаріату. Ключове порушення полягало у відсутності належного економічного обґрунтування вартості орендної плати.

Як виявилося, орендна плата була завищена удвічі від її реальної ринкової вартості. Незважаючи на це кричуще завищення, упродовж 2021–2022 років екскерівниця регулярно підписувала акти приймання-передачі послуг. На підставі цих актів орендодавцю було незаконно перераховано понад 3,1 млн грн бюджетних коштів.

Збитки державі: 1,5 мільйона гривень “випарувалися”

Проведена експертиза підтвердила факт завищення вартості оренди на понад 1,5 млн грн. Таким чином, внаслідок недбалих дій посадовиці державний бюджет зазнав збитків у особливо великому розмірі. Фактично, кожен другий мільйон, витрачений на оренду, був необґрунтованою переплатою.

Наразі підозрюваній вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у цій справі, що стосується можливої корупції та розтрати державних коштів через службову недбалість, здійснюють співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР).

