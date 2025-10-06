У розпал війни, коли кожна гривня критично важлива для фронту, Державне бюро розслідувань (ДБР) виявило факт кричущої корупції у Міністерстві оборони. Підозра оголошена колишньому керівнику одного з департаментів, дії якого призвели до переплати понад 322 млн грн за контрактами на постачання питної води для захисників, інформує Завтра.UA.

Збитки на мільйони: переплата за життєво необхідний ресурс

За даними слідства, колишній очільник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони допустив значну переплату коштів під час дії воєнного стану. Посадовець при укладанні та виконанні двох договорів на постачання води для потреб оборони переплатив на користь комерційних структур.

Унаслідок цих дій, Міністерству оборони було завдано шкоди на понад 322 млн грн. Ця колосальна сума, призначена для забезпечення військових життєво необхідним ресурсом, фактично була витрачена нераціонально.

Офіційні звинувачення та потенційне покарання

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби.

Санкція цієї статті є досить суворою і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Наразі досудове розслідування триває, встановлюючи всі обставини та можливих інших причетних осіб.

Цей випадок вкотре підіймає питання про ефективність та прозорість державних закупівель у сфері оборони, особливо в умовах воєнного стану, коли кожна гривня має критичне значення.

Нагадаймо, раніше у Міноборони викрили чиновників, що вкрали 25 мільйонів гривень, призначених для ЗСУ.