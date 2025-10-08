Росія вважала, що час на її боці, сподіваючись на перемогу у війні на виснаження, але нова українська стратегія демонструє дивовижні результати. Попри чисельну перевагу ворога, Збройні Сили України не лише стримують наступ, але й завдають постійних втрат, мінімізуючи власні. Про це пише The Atlantic, інформує Завтра.UA. Журналіст видання Роберт Форсайт Уорт, який побував на передовій, зазначає: Україна переорієнтовує свої інституції на тривалу війну, швидко навчаючись та адаптуючись на полі бою. Це може змістити шальки терезів на її користь.

Час змінює сторону: вразливість Росії та нова впевненість України

Надії на швидкий мир після переговорів між США та Росією не справдилися, і Україна зіткнулася з найбільшою вразливістю – браком солдатів. Однак, незважаючи на демографічну перевагу Росії, її спроби захопити могутній пояс українських фортець — стратегічних міст та логістичних вузлів на північному сході — мали незначний успіх. Захоплення цього поясу вимагатиме років запеклих боїв. Особливо з огляду на успіхи України у пошкодженні російських нафтопроводів та тилових баз.

Мовчазне визнання провалу Кремля прозвучало у серпні, коли Путін вимагав від України добровільної відмови від усього регіону. Колишній командувач силами армії США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає: «Росія не може перемогти, якщо ми на Заході повністю не здамося». Час, який досі був на боці росіян, може зміщуватися на бік України.

Компенсація людських ресурсів: технології та тактична майстерність

Ключ до стримування росіян, за словами українських офіцерів, полягає у пошуку кращих способів компенсації гострої нестачі людських ресурсів. Це багато в чому досягається завдяки:

Технології безпілотників (дронів): Вони стали критично важливим інструментом для захисту в нерівному бою. Дрони не лише завдають ударів, як це було з невдалим першим ударом по двох російських солдатах. Але й виконують функції розвідки, корекції артилерії та навіть евакуації. Один пілот дрона з видом від першої особи, схожий на підліткового геймера, повідомив, що за попередній рік він убив близько 200 росіян. Здатність України знищувати ворожі розвідувальні дрони за допомогою дешевих ударних дронів також кардинально змінила ситуацію.

Нові тактичні заходи: Командири вживають заходів для мінімізації втрат, зокрема, обережніше використання артилерії, точніші переміщення військ та кращі плани ротації. Як сказав один місцевий командир: «Наша головна мета — не допустити прямого контакту, щоб українським військам не довелося вступати в бій».

Підвищена обережність військ: Українська піхота демонструє разючий контраст з «безрозсудністю» деяких російських військ. Солдати перебігають від однієї схованки до іншої за заздалегідь прокладеними маршрутами, маючи запрограмований час досягнення кожного орієнтира, і під постійним наглядом розвідувальних дронів. Росіяни ж, за словами командира YG, часто використовують військових «як приманки», відправляючи менш підготовлені підрозділи, знаючи, що вони стануть мішенню.

Інновації для виживання: від командних пунктів до наземних дронів

Навіть організація тилу свідчить про стратегію мінімізації втрат:

Безпека командних пунктів: КП розташовуються переважно у приватних будинках, щоб їх було важче ідентифікувати з повітря. Вони спроектовані для майже миттєвої евакуації. Військові використовують цивільні автомобілі для пересування, щоб уникнути ідентифікації та цілеспрямованого удару.

Захист особового складу: Навіть далеко від лінії фронту офіцери та солдати схильні одягатися повсякденно, оскільки Росія використовує дрони для переслідування та знищення навіть однієї людини у формі.

Наземні дрони: Україна все більше покладається на дистанційно керованих роботів на колесах, гусеницях або ногах для поповнення запасів та евакуації військ. Хоча вони вразливі до змін рельєфу, їхнє використання допомагає зберегти людські життя.

Ці заходи, хоч і здаються “рудиментарними” у деяких випадках, впроваджуються систематично і мають ключове значення. Військовий аналітик Михайло Жирохов зазначає, що солдати навіть дезертирують до підрозділів, де командири «використовують людські ресурси більш відповідально».

Емоційний вимір війни: ціна стійкості

Інтимність війни дронів, де оператор може збільшити кадр, щоб побачити, як тремтить один листок на вітрі, створює відчуття дивної близькості смерті. Лейтенант Леонід Маслов, колишній юрист, який очолює підрозділ розвідки за допомогою дронів, демонструє безсердечність, спричинену жорстокістю ворога, який регулярно бомбардує цивільні будинки та демонізує українців.

Ця ненависть є елементарною для українців, які не сумніваються, що перемога Росії призведе до руйнування їхнього способу життя, вбивств чи ув’язнення. На питання, як довго Україна зможе боротися, командир YG відповів, посилаючись на історичну стійкість: «Ми воюємо з росіянами вже 300 років. Ми можемо протриматися ще трохи». Ця рішучість, підкріплена новою стратегією мінімізації втрат та технологічними перевагами, є тим фактором, який змушує Росію втрачати перевагу часу.

