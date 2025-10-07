Єврокомісар з питань оборони та колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс повідомив про наявність у німецької розвідки даних, які свідчать про те, що в Кремлі обговорюють можливість нападу на НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю польському виданню Wyborcza, інформує Завтра.UA. Кубілюс наголосив на необхідності вкрай серйозно ставитися до цих сигналів та закликав Європу бути готовою до будь-яких сценаріїв.

“Кремль обговорює напад на НАТО”: Єврокомісар закликає до серйозності

Андрюс Кубілюс, посилаючись на інформацію спецслужб, підкреслив серйозність ситуації.

«Я довіряю розвідувальним службам. А німецька розвідка стверджує, що має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, хіба вони не планують напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів слід ставитися вкрай серйозно», — заявив комісар ЄС з питань оборони.

Кубілюс не виключив, що Росія може бути готова до війни, і закликав НАТО та Європу навчатися на досвіді як українців, так і росіян, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Випробування слабких місць НАТО та “Європейська стіна з безпілотників”

Комісар також прокоментував нещодавні провокації з російськими дронами, зокрема, над територією країн-членів НАТО.

«Очевидно, що Росія випробовує нас і показує наші слабкі сторони. Гарна новина полягає в тому, що ми швидко зрозуміли, в чому наша проблема, і захистимо себе від таких провокацій, — сказав Кубілюс у розмові з Бартошем Т. Велінським. — Немає сенсу питати, чому ми так відстаємо в обороні від безпілотників; нам потрібно діяти».

У відповідь на загрозу дронів, Європа вже розпочала діяти.

«Я щойно повернувся з Гельсінкі, де зустрівся з 10 міністрами оборони. Ми вирішили побудувати європейську стіну з безпілотників», — повідомив Кубілюс.

Європа нарощує військове виробництво

Єврокомісар зазначив, що Європа активно готується до потенційних загроз та посилює підтримку військової промисловості.

За його словами, Європейська комісія вже досягає результатів у цьому напрямку. Зокрема, у 2025 році очікується значне зростання виробництва боєприпасів для гаубиць. Крім того, він відзначив позитивну динаміку у будівництві нових військових заводів у ЄС.

Нагадаймо, раніше стало відомо, як Москва тестує межі НАТО і чи готова Європа до війни.